Video: misiles ucranianos detienen a una columna de tanque rusos a pocos kilómetros de Kiev

Mientras decenas de tanques rusos se encuentran ya a las puertas de Kiev, en su estrategia de rodear las grandes ciudades de Ucrania y los generales rusos preparan el ataque masivo a la capital, se viralizaron este jueves videos de ataques de la resistencia ucraniana a blindados de las fuerzas de Vladimir Putin.

Las escenas más duras de lo que se vive en estas horas en Ucrania se registran en la devastada ciudad de Mariupol, destruida por decenas de misiles y que sufrió dramáticos ataques aéreos, que han matado a centenares de personas y la Cruz Roja denunció este jueves que ya no quedan alimentos ni agua, y que “la gente está enfermando por el intenso frío”.

En los videos de los ataques a blindados rusos, en las afueras de la ciudad de Brovary, se ve como una columna de tanques rusos se reagrupa en un puente, para encarar un ataque sobre esa ciudad cercana a Kiev, cuando caen en el lugar dos misiles ucranianos, que consiguen que la columna rusa se vea obligada a retroceder:

Merced a ataques y filmaciones hechas por drones, el ejército ucraniano obliga a las fuerzas rusas a retroceder y a reagruparse, pero los especialistas bélicos señalan que las fuerzas de Vladimir Putin no están mostrando el nivel de "formidable preparación" del que habló en su momento el presidente ruso cuando se ponía en marcha su invasión a Ucrania.

Así un drone filmó un ataque en la carretera E95, cuando los rusos se reagrupan, y el sitio Bellingcat mostró las imágenes en las que la columna del Kremlin retrocede, cuando empiezan a caer misiles ucranianos.

Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados europeos afirmaron que estudiaban nuevas sanciones contra Rusia por las señales de "intensificación" de ataques contra civiles. Aunque descartó enviar aviones de combate, Washington indicó que seguirán suministrando sistemas de defensa tierra-aire.

En el terreno, un equipo de la AFP vio columnas de humo en la localidad de Skybyn, a pocos centenares de metros del último puesto de control en el límite noreste de Kiev. Los tanques rusos ya habían llegado a los suburbios norte y oeste. A cinco kilómetros de la capital, la localidad de Velyka Dymerka fue objetivo de cohetes Grad rusos.

Según el Estado mayor ucraniano, las fuerzas rusas siguen avanzando para rodear Kiev sin descuidar otros frentes, como las ciudades de Izium, Petrovske, Sumy, Ojtyrka y la región del Donestsk.

"Corredores humanitarios" hacia Rusia

En tanto, la reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania, Serguéi Lavrov y Dmytro Kuleba, en la localidad turca de Antalya, no registró ningún resultado tangible para el cese de las hostilidades. Kuleba indicó sin embargo que ambos cancilleres habían decidido "proseguir sus esfuerzos", aunque "Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá", agregó.

Lavrov dijo que su país estaba dispuesto a seguir conversando en el mismo formato de los tres primeros encuentros de altos funcionarios en Bielorrusia y que una reunión entre Putin y el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, estaba por ahora descartada.

Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, el ministro ruso informó que Moscú quería "hablar de corredores humanitarios", para evacuar a civiles de las ciudades sitiadas.

Por la noche, el gobierno ruso anunció que, incluso sin acuerdos, su ejército abriría "corredores humanitarios" desde esas localidades hacia Rusia. En Turquía, Lavrov reiteró que Rusia "no atacó Ucrania", sino que respondió a "amenazas directas contra (su) seguridad", e insistió en la desmilitarización y la neutralidad de la exrepública soviética. Además, calificó de "peligroso" la entrega a Kiev.

En reuniones separadas con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, ambos dirigentes se mostraron "dispuestos" a trabajar con el regulador de la ONU para evitar incidentes en las numerosas instalaciones nucleares ucranianas.

100.000 evacuados en dos días

Rusia mantiene el asedio de las grandes ciudades ucranianas y miles de civiles llevan días protegiéndose de los bombardeos en sótanos y refugios improvisados. En muchos puntos, la situación humanitaria es crítica, según testigos.

Según un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Sasha Volkov, los habitantes de Mariúpol, un puerto estratégico del mar de Azov, "han empezado a pelearse por la comida".

"Todas las tiendas y las farmacias fueron saqueadas hace cuatro o cinco días", agregó Volkov desde la ciudad, en una grabación de audio enviada a los medios. Por la noche, Zelenski denunció además que los rusos habían atacado una ruta por donde debía transitar un convoy de ayuda humanitaria para la ciudad, asediada desde hace diez días. Es "terror descarado de parte de terroristas experimentados", afirmó. El clamor de indignación se acrecentó tras el bombardeo el miércoles de un hospital pediátrico de esa localidad, que dejó al menos tres muertos, entre ellos una niña, según el ayuntamiento.

