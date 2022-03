Ucrania acusó a Rusia de bombardear un corredor humanitario y dejar atrapados a miles de civiles

El ministro de Defensa ucraniano, Oleg Nikolenko, acusó a las fuerzas rusas de bombardear el corredor humanitario abierto en la región de Sumy, entre las ciudades de Zaporizhzhia y Mariupol, donde se encuentran atrapados cientos de miles de civiles, según informaron diferentes organizaciones humanitarias.

Los ataques en la ciudad ubicada a 350 km. de Kiev habrían provocado la muerte de al menos 21 personas, al mismo tiempo que el gobierno de Volodimir Zelensky advirtió que no se respeta el "alto el fuego" en la región. "Hay 8 camiones más 30 autobuses listos para entregar ayuda humanitaria a Mariupol y evacuar civiles a Zaporizhzhia", escribió Nikolenko en su cuenta de Twitter.

"La presión sobre Rusia debe intensificarse para que cumpla sus compromisos", añadió en la publicación. Más temprano, el ministro ucraniano pidió a las fuerzas de Vladimir Putin que cese el bombardeo, "se abstenga de actividades que pongan en peligro la vida de las personas y permita la entrega de ayuda humanitaria".

Ceasefire violated! Russian forces are now shelling the humanitarian corridor from Zaporizhzhia to Mariupol. 8 trucks + 30 buses ready to deliver humanitarian aid to Mariupol and to evac civilians to Zaporizhzhia. Pressure on Russia MUST step up to make it uphold its commitments.