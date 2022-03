Rusia supera a Irán como la nación más sancionada del mundo

Rusia superó a Irán y Corea del Norte para convertirse en la nación más sancionada del mundo solamente en el lapso de los 10 días posteriores a la invasión del presidente Vladímir Putin a Ucrania.

En una ola de medidas encabezadas por los aliados de Estados Unidos y Europa a partir del 22 de febrero, Rusia se convirtió en blanco de 2.778 nuevas designaciones de sanciones, lo que elevó su total a más de 5.530, según Castellum.ai, una base de datos global de monitoreo de sanciones. Con ello superó a Irán, que ha enfrentado 3.616 sanciones en su contra en el transcurso de una década, la mayoría de ellas por su programa nuclear y apoyo al terrorismo.

La presión sobre Rusia ha aumentado prácticamente todos los días. Durante el fin de semana, American Express Co. y Netflix Inc. se unieron a la creciente lista de empresas que se están retirando de Rusia o suspendiendo sus operaciones allí. Algunas lo hacen debido a la lastre de las sanciones, pero otras se “autosancionan”, esencialmente deciden retirarse a pesar de que no están legalmente obligadas a hacerlo.

“Esta es una guerra nuclear financiera y el evento de sanciones más grande de la historia”, dijo Peter Piatetsky, exfuncionario del Departamento del Tesoro de EE.UU. en las administraciones de Obama y Trump y cofundador de Castellum.ai. “En menos de dos semanas, Rusia pasó de ser parte de la economía global a ser el principal objetivo de las sanciones globales y un paria financiero”.

Rusia, la nación más sancionada del mundo.

Las sanciones contra Rusia ponen de relieve la extraordinaria unidad entre EE.UU. y sus aliados frente a la invasión de Putin y la determinación de esos países de aprovechar su poder económico para tratar de disuadirlo de presionar en su avance. También refleja la renuencia de las naciones a poner tropas en peligro en Ucrania, un aliado que no pertenece a la OTAN.

Putin dijo durante el fin de semana que el bombardeo de sanciones es “similar a una declaración de guerra”.

Después de Rusia e Irán, la lista de las naciones más sancionadas incluye a Siria, Corea del Norte, Venezuela, Myanmar y Cuba. Las sanciones incluyen castigos a personas, empresas e incluso límites a yates y aviones.

Muchas de las sanciones de EE.UU. contra Rusia antes de la guerra en Ucrania fueron por interferir en las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016 y atacar a disidentes políticos en Rusia y en el extranjero.

La gran mayoría de las sanciones contra Rusia desde el 22 de febrero son contra personas –2.427, según Castellum.ai– en comparación con las 343 contra entidades, que generalmente son empresas o agencias gubernamentales.

La nación que lidera las sanciones contra Rusia es Suiza, con 568 medidas punitivas, frente a las 518 de la Unión Europea y las 512 de Francia. EE.UU. ha impuesto 243 medidas de sanciones.

ED