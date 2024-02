"Crisis" se transformó en tendencia en X (anteriormente Twitter) por una estudiante de medicina que se volvió viral después de mostrar su frustración por estar estudiando de memoria el contenido para aprobar un examen de anatomía.

En el vídeo se ve a la joven mostrando a su interlocutor los cuadernos repletos de anotaciones sobre las partes y los sistemas del cuerpo. "Está lleno y es todo de memoria", afirma mientras pasa ligeramente las hojas de sus apuntes.

Rápidamente, se quiebra el sonido de su voz cuando se lamenta "no tengo memoria". La persona de género masculino que está filmando la interacción le pregunta: "¿Es todo de memoria o lo podés entender?".

Aparentemente fastidiada con el cuestionamiento, la estudiante reacciona: "¿Qué puedo entender de los huesos? ¿Qué puedo entender de los músculos? ¿Y de la fisiología del cuerpo humano, de los sistemas?".

"Además, el contexto no me ayuda, hace 37 grados y yo no quiero estar haciendo esto. Yo quiero estar de vacaciones. No quiero estar estudiando", comenta al borde del llanto.

"Esto es lo que elegiste vos", responde quién la filma. "Sí, ya lo sé", admite la joven. Y secándose las lágrimas, remata: "Pero bueno, quiero sacármela de encima porque en julio no voy a estar estudiando esto".

El vídeo rápidamente fue compartido en la red social y algunos usuarios aprovecharon para criticar las políticas aplicadas al sistema de salud y los bajos salarios que obtienen los médicos recibidos.

"Que triste ver lo que toma estudiar y recibirse de medicina en este país para que después la gran mayoría gane $2,50", comentó un usuario.

"Al menos lo intenta y no parasitea de la ayuda social perpetuándose en la mediocridad. Mis respetos", agrega otro.

"Pobres médicos. Se matan estudiando para que después les paguen dos mangos haciendo turnos de 12 a 18 horas", escribe otra persona entre los comentarios destacados.

La anatomía y la fisiología humana conforman uno de los contenidos más complejos de la carrera de medicina por la capacidad de memorización que requieren para aprenderlos. A su vez, para lamento de quienes no consideran tener "buena memoria", ambas son fundamentales porque al conocer la estructura y funcionamiento de los aparatos y sistemas del cuerpo humano y de los procesos bioquímicos, el profesional adquiere herramientas que le permitan evaluar en comparativa las condiciones anatómicas, fisiológicas y bioquímicas de la persona sana o enferma.

