"Vino tinto", "Mercosur" y "Placenta común", las mejores definiciones de "Pepe" Mujica

José “Pepe” Mujica, fue condecorado con el Collar de la Orden del Libertador San Martín de la mano del presidente Alberto Fernández. En su discurso, el expresidente de Uruguay dejó una serie de definiciones que animaron a más de una sonrisa de los presentes en Casa Rosada, algunas risueñas, otras más filosóficas, otras, sencillas pero profundamente políticas.

"No tengo ganas de morirme, ninguna, porque me gusta el vino tinto y desconfío que del otro lado no voy a poder tomar más", fue una de las memorables frases del carismático político que recibió la máxima distinción otorgada por el Estado argentino a funcionarios, civiles, militares y extranjeros que, en el ejercicio de sus funciones, merecen "en alto grado el honor y reconocimiento de la Nación".

En esa línea, y con el tono distendido que lo caracteriza, Mujica se autodefinió como un "neoestoico", considerando su reconocido estilo de vida alejado del lujo, a diferencia de otras figuras públicas. "En tiempos en los que está para estoicismos, voy a contrapelo de todo, soy un bicho raro", agregó.

El presidente Alberto Fernández le entregó la máxima distinción al exmandatario Uruguayo este miércoles en la Casa Rosada.

El exmandatario uruguayo fue reconocido por su aporte a la democracia y "para que América Latina se una, crezca y enfrente a la globalización preservando los intereses del continente", según detalló el presidente Alberto Fernández, quien lo consideró un personaje "emblemático" en la historia regional.

Fiel a su estilo, Mujica le dedicó unas palabras al mandatario nacional, a quien "le toca timonear el barco en tiempos difíciles", considerando la coyuntura marcada por la recesión y la pandemia de coronavirus, dos variables que condicionaron el gobierno de Fernández.

"No es poca cosa tener de amigo al Presidente de la República Argentina que parece un pastor de ovejas y conductor de un rebaño de leones, todo a la vez", subrayó Mujica.

A su vez, el líder del partido Movimiento de Participación Popular se refirió a la población argentina en general, en un claro mensaje que apela a la unidad en miras de la grieta sociopolítica que caracteriza la política local.

En ese sentido, instó a los argentinos a "quererse un poco más", y evitar el odio, un sentimiento "subjetivo" que poco tiene que ver con las "diferencias objetivas" que se puedan dar el el orden democrático. "La democracia obliga a negociar. Después de decir un disparate, ¿cómo hacés para conversar?", reflexionó.

Con respecto a la política regional, Mujica reivindicó la importancia del rol de Argentina -la tercera economía de Latinoamérica- en pos de la unidad en la región, en especial tras las tensiones originadas a partir de las declaraciones de Luis Lacalle Pou acerca de que Uruguay establecería acuerdos comerciales por fuera del Mercosur, el bloque supranacional sudamericano.

Además, destacó la relación intrínseca de larga data entre ambos países, cuyo vínculo calificó como "más que hermanos". "Nacimos en la misma placenta", señaló.

