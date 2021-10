Exportaciones de carne de Uruguay aumentaron 102% aprovechando el cepo argentino

En septiembre, las exportaciones de carne vacuna de Uruguay registraron un crecimiento superior al 100% en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos oficiales difundidos por el país vecino. Este crecimiento se produce al mismo tiempo que Argentina mantiene restricciones a los envíos al exterior de carne vacuna.

En septiembre de 2021, Uruguay exportó carne vacuna US$ 259 millones, que representa un 102% de incremento con respecto al noveno mes de 2020, cuando se obtuvieron US$ 128 millones. En el acumulado entre enero y septiembre de este año, el país vecino generó US$ 1.692 millones por envíos cárnicos, es decir un 55% por encima de los US$ 1.090 del mismo período del año pasado.

El Gobierno finalmente autorizó la exportación de 140 mil vacas a China.

De acuerdo con el informe del gobierno uruguayo, los subproductos cárnicos crecieron 67% respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando US$ 46 millones. Los principales destinos fueron China (54%), Estados Unidos (12%), Hong Kong (10%), Rusia (10%) y la Unión Europea (5%).

Dentro de los principales destinos mencionados, China fue el que más creció en términos interanuales (152%) y sólo la Unión Europea tuvo una variación negativa en la comparación interanual (58%).

Las razones

Desde el gobierno uruguayo atribuyen este crecimiento por las restricciones y prohibición de exportar ciertos cortes de carne vacuna en nuestro país. “Dado que Argentina es uno de los principales exportadores mundiales del producto, es muy probable que haya tenido un impacto en el aumento de la demanda y los precios internacionales. En suma, el crecimiento de las exportaciones se explica por el aumento de las cantidades exportadas y los precios altos”.

Las ventas de carne bovina hacia China fueron las que más creciero en septiembre: 43% en el acumulado enero-setiembre interanual (2001-2021). China sigue ubicándose como el principal mercado para este producto, con un crecimiento acumulado de 104% interanual.

Si bien el producto más vendido fue la carne bovina, también tuvieron buen desempeño la celulosa y los lácteos. Así, a nivel general, las exportaciones de Uruguay tuvieron un crecimiento de 45,7% durante el mes pasado con relación a igual período en 2020, impulsado por el incremento del 102% en las ventas de carne.

LM