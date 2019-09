Polémica en redes: habló de su "chongo" en Twitter y la tildaron de racista

Como suele suceder en Twitter, lo que parecía un mensaje banal en tono de chiste terminó generando una discusión en torno de la utilización de la palabra "chongo".

"Salgo con mi chongo y me dice “te puedo pedir un favor? me acompañas a dos cuadras que HAY UN POKEMON QUE NO ATRAPE TODAVIA", escribió @hurricaneiara, y la red explotó. El mensaje superó los 25 mil 'me gusta', pero también fue blanco de un duro cuestionamiento por parte de algunos usuarios que consideraron que la expresión es discriminatoria.

"Dejen de utilizar la palabra chongo, es racista", contestó una usuaria que acompañó su mensaje con una imagen del Diccionario de Africanismo en el Castellano del Río de la Plata. "Chongo. Vocablo del linaje kimbundu. Lo empleaban tratantes de 'marfil negro' para referirse a los esclavos robustos, dotados de excelentes condiciones físicas que los tronaban muy aptos para el trabajo. En el lunfardo de nuestra ciudad, y en el ámbito de cierto tipo de personas, se adjudica al individuo poseedor de cualidades ‘pronunciadamente varoniles’", se lee en la publicación.

Según explica el lingüista y lexicólogo Esteban Giménez en la actualidad el vocablo ya no es usado de forma peyorativa. "Jamás escuché a nadie que lo usara con sentido racista", dijo a PERFIL el autor del libro "¿Qué decimos cuando decimos lo que decimos?".

"La Academia Argentina de Letras publicó un diccionario del habla, que incluye la palabra 'chongo'. En su primera acepción hace referencia a algo de mala calidad, ordinario; pero en la segunda dice: ‘Hombre con el que se mantiene una relación sexual informal’. Eso es lo que nosotros habitualmente utilizamos", profundizó Giménez.

Incluso, para despejar aún más las dudas, reveló que entre los ejemplos que figuran en el diccionario, aparece lo siguiente: "¿Viste el típico sábado en el que ninguna de tus amigas está disponible porque sale con el chongo o con el novio?".

La expresión también aparece en el diccionario de la Real Academia Española. Si bien ninguno de los sentidos se refiere al habla argentino, todos están vinculados a usos centro y sudamericanos.

Por ejemplo, en México y Guatemala se le dice chongo al "moño de pelo". En este último, la palabra también se usa para hablar de "rizos de pelo". En Perú, en tanto, tiene dos usos: uno refiere a un "escándalo"; el otro, más vulgar, es sinónimo de "prostíbulo"”.

En Puerto Rico y República Dominicana significa "caballo malo, ordinario, de poca fuerza". Y los boricuas también los usan para referirse a un "racimo de plátanos de calidad inferior".

