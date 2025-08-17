Volvió Messi tras la lesión, hizo un gol, ganó Inter Miami y jugó junto a De Paul, pero...

Tras una lesión que lo tuvo dos semanas fuera de las canchas, la magia de Lionel Messi volvió a brillar este sábado en Inter Miami, que venció 3-1 a Los Angeles Galaxy por otra fecha de la MLS. La influencia de Leo en el resultado fue decisiva, porque anotó un gol, dio una notable asistencia y además estuvo en cancha por primera vez en el equipo rosa con su amigo Rodrigo De Paul.

El lateral español Jordi Alba fue el encargado de abrir el marcador en el estadio en Fort Lauderdale, aprovechando un pase entre líneas del también español Sergio Busquets en el minuto 43. Sin embargo el Galaxy, vigente campeón de la MLS, igualó en el 59 con una excepcional jugada individual del ghanés Joseph Paintsil por la banda izquierda.

Messi empezó sentado en el banco y entró en el segundo tiempo, hasta que en el minuto 84 marcó un gran gol habilitado justamente por De Paul, que también había estado inicialmente en el banco luego de perderse varios entrenamientos por los trámites de su visa.

Cinco minutos Messi recibió la pelota de espaldas al arco, y le regaló una asistencia de taco al uruguayo Luis Suárez, para que el veterano delantero sellara el 3-1 definitivo.

Messi es el máximo artillero de la MLS con 19 goles en 19 partidos, y ahora al equipo de Miami le espera el miércoles Tigres de Monterrey por los cuartos de final de la Leagues Cup, el torneo conjunto entre equipos de la MLS y de la Liga mexicana.

Aunque fue decisivo en la victoria, Leo dio algunas señales de molestia física en los minutos finales y entonces no es segura su presencia en el partido ante los mexicanos. "No lo vi después del partido. Mañana veremos cuáles son las sensaciones que tuvo", dijo el DT Javier Mascherano sobre su capitán, de 38 años.

"Vi que claramente no estaba cien por cien cómodo, pero con el correr de los minutos fue soltándose cada vez más. Habrá que ver como terminó en cuanto a la fatiga", agregó, comentando que "la lesión fue algo muy chiquito, los tres entrenamientos que tuvimos fueron buenos y lo importante es que terminó el partido", indicó.

Inter venía de perder 4-1 que recibió la semana pasada en el derbi de Florida ante el Orlando City, y con el resultado de este sábado quedó cuarto en la Conferencia Este con 45 puntos, a seis del líder Philadelphia Union pero con tres partidos todavía pendientes.

AFP/HB