Campo, Estado, inflación o impuestos: ¿quiénes son los formadores de precios en los alimentos?

Ante los aumentos en los precios de los alimentos, desde el Gobierno Nacional se señaló a la producción agropecuaria como los formadores de esos precios.

El fin de semana pasado, el presidente Alberto Fernández había dicho que “el productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme. Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares”.

Alberto Fernández "calmó" al campo con una promesa sobre las retenciones.

Para David Miazzo, el economista Jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), “el campo no es formador de precios, porque el productor es un tomador de precios y lejos de formarlo, toma el que le da el mercado. Para ser formador de precios debe dominar una parte importante del mercado. Por ejemplo YPF es el principal formador de precios, porque aumenta los combustibles, las otras empresas esperan para hacer lo mismo”.

Tomando como ejemplo el precio de la carne, Miazzo explicó que “es muy difícil hablar de un solo formador de precios, porque hay miles de productores, cientos de frigoríficos y miles de carnicerías. Ninguno de los actores tiene poder sobre el mercado".

El economista de FADA agregó que "en los granos, hasta Argentina es tomador de precios, porque los precios se definen por la oferta y demanda en Chicago. Luego se genera un precio de referencia internacional, que define el precio de referencia FOB de Argentina, a los que hay que restarle derechos de exportación, gastos portuarios y de flete. Y ése es el precio que recibe el productor”.

El peso del Estado

Por su parte, Matías Lestani, Director del Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), afirmó que en Argentina la presión tributaria y la inflación son los formadores de precios de los alimentos. "La principal participación en la cadena la tiene el Estado que participa con la presión tributaria. El 41% se lo termina llevando el Estado y cada eslabón de la cadena tributa impuestos nacionales, provinciales y municipales. En Argentina se suma otro complemento y los gobiernos no lo dicen porque mostrarían su incapacidad que tienen para solucionar un problema crucial, que es la inflación".

Lestani agregó que "entonces no tienen la culpa los industriales, los productores, los trabajadores ni el comercio, porque somos todos aportantes a través de los impuestos".

Davis Miazzo considera que la producción agropecuaria tiene muy baja incidencia en el precio final de los productos. "En el pan explica el trigo explica cerca del 13%, en la leche el tambo explica el 30% y en frutas y verduras es mucho menor la participación de lo que recibe el productor".

En el mismo Lestani afirma que si el productor regalara el trigo, "el precio en la góndola bajaría un 5%".