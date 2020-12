Le robaron dos tractores y tuvo que alquilar un avión para encontrarlos

El domingo por la mañana, el productor Gabriel Terreno se encontró con que le habían robado los tractores que utiliza para confeccionar forrajes en un campo de Sacanta, en la provincia de Córdoba. Uno es prácticamente nuevo, de 130 hp de potencia, y cuesta unos 100 mil dólares, mientras que el segundo tiene un gran valor emocional porque es el primero que pudo comprar su padre con mucho esfuerzo en 1993.

A través de las redes sociales y grupos de Whatsapp, así como información que pudo reunir la policía de San Francisco y la patrulla rural, se pudo determinar que los tractores habían viajado durante toda la madrugada del domingo por caminos secundarios hacia Frontera, en la provincia de Santa Fe, a unos 95 km del lugar del robo. Los testigos vieron dos personas en cada tractor.

Los tractores fueron encontrados en un yuyal dentro del casco urbano de Frontera.

Ayer, Terreno decidió tomar el “toro por las astas” y alquilar un avión para sobrevolar Frontera. Le comentó su intención al comisario de San Francisco, Diego Rodríguez, y juntos sobrevolaron la localidad, donde identificaron a los dos tractores estacionados en un yuyal dentro del casco urbano .

Según Terreno, “cuando los vimos gritamos de alegría. Estudiamos la cantidad de manzanas y calles y dimos aviso a la policía de Frontera. Esperamos que hoy el Fiscal libere los tractores, porque los necesitamos para trabajar”.

“No sé hacer otra cosa que producir carne y leche y pagar impuestos. ¿Por qué tuve que disponer de un avión para encontrar lo que me robaron? Toda esta movida de viajes, el acarreo, etc., me costó 150 mil pesos. Además tengo que gastar en la mecánica de un tractor porque le pusieron cualquier combustible. No entiendo por qué no hay detenidos ni demorados y tampoco por qué los tractores estaban a tres cuadras de la Comisaría de Frontera”.