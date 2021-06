Presidente de la Sociedad Rural: "Queremos un diálogo fructífero y no para la foto con el Gobierno"

Este lunes se llevaron a cabo las elecciones de autoridades en la Sociedad Rural Argentina (SRA), con una alta participación de los socios para elegir entre las listas llevaban a Daniel Pelegrina (para su reelección) y a Nicolás Pino por la lista Movimiento Federal, quien terminó imponiéndose por 50 votos.

Estas elecciones, que debieron haberse llevado a cabo el año pasado y fueron suspendidas por la pandemia, se hicieron durante el cese de comercialización de la Mesa de Enlace en protesta por el cierre de exportaciones de carne dispuesto por el Gobierno Nacional.

El flamante presidente de la SRA dialogó con Super Campo sobre los principales lineamientos que piensa llevar adelante en la gestión que recién comienza.

–¿A qué se debió la alta participación de socios de la Sociedad Rural Argentina en el acto eleccionario y por qué triunfó su propuesta?

–La elección que tuvimos con el Movimiento Compromiso Federal dio señales, que habían comenzado en el 2018, de que el socio de la Rural no estaba aletargado o dormido porque tenía poca participación, sino que no tenía propuestas que los motivara. Entendemos que al socio le gustó la propuesta de hacer algunos cambios en la forma de dirigir esta entidad. El hecho de que hubiera dos listas no sólo movilizó a los socios que nos votaron, también lo hizo con los que votaron a Unidad y Acción. Le damos muchísimo valor a haber movido la participación del socio en la vida institucional.

–¿Cuáles son los principales ejes para la nueva gestión?

–Planteamos un diálogo más horizontal. Hasta ahora, la Sociedad Rural era muy presidencialista, donde todo pasaba por la ciudad de Buenos Aires, donde está la sede de la entidad. Nosotros queremos que los directores de los 14 distritos que tiene en todo el país sean referentes de los 300 delegados zonales. Buscamos brindar la posibilidad de que puedan gestionar su zona con el apoyo político y la estructura de la Sociedad Rural. En definitiva, que el director zonal de Entre Ríos o Tierra del Fuego, que son los que realmente entienden la situación de su zona, tengan capacidad de acción y sean referentes de su lugar. Por otro lado, queremos mejorar la forma de comunicación. Nosotros entendemos que no solo la Sociedad Rural sino el campo en sí tenemos una falencia en ese tema, porque hay una parte de la sociedad que no ven al campo como lo que somos, gente de trabajo, que producimos, vivimos de nuestra producción en la zona y somos tan trabajadores como cualquiera dentro de esta sociedad y que estamos dispuestos a poner el hombro para que al país le vaya mejor.

–¿Cómo piensa que debería ser la comunicación?

–Estamos seguros de que debemos comunicar desde el lugar de trabajo. Tenemos que comunicar y mostrar donde estamos. Eso será un avance muy importante porque nuestros directores y delegados zonales podrán integrarse a toda la sociedad donde ellos trabajan. La Sociedad Rural Argentina tiene que estar presente en los bomberos voluntarios de los pueblos, integrada en la comisión de la escuela del lugar, por ejemplo.

–¿De qué manera se planteará el diálogo con el Gobierno Nacional?

–Desde nuestro lado, siempre defendemos y proponemos el diálogo fructífero, no un diálogo hueco o una foto y nada más. Todas las actividades y la forma de comercialización son perfectibles y todos los diálogos deben ir en ese sentido. Cerrar la exportación de carne no es lo mejor y esa medida no va abajar el precio de la carne. Nosotros vamos a proponer que haya reglas claras, sin cambios de un día para el otro y eso se verá reflejado en más producción de carne, porque el productor va a querer meter más kilos en su hacienda para comercializar. Estamos dispuestos a tener un diálogo para destrabar este nudo.

–¿Cómo le parece que se viene manejando el Gobierno con el cierre de exportación de carnes?

–Entendemos que el Gobierno está haciendo reuniones con la industria frigorífica, la cámara de matarifes, el Consejo Agroindustrial y está llamando a esos actores importantes dentro de la comercialización de carne y entiendo que esos referentes han llevado propuestas al gobierno. Nos parece importantísimo que en esas mesas debemos estar la Mesa de Enlace y los representantes de los productores.

