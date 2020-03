Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

Lorcan Roche Kelly

Trump prorroga las medidas para combatir el coronavirus hasta finales de abril, los Gobiernos mundiales agregan más estímulo y el mercado del petróleo simplemente colapsa. A continuación, algunas de las cosas de las que hablan hoy los mercados.

Cambio de planes

El presidente Donald Trump abandonó su objetivo de reabrir la economía estadounidense en dos semanas, diciendo que las normas para que los estadounidenses practiquen el distanciamiento social se mantendrán en vigor hasta el 30 de abril. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, advirtió que la cifra de muertes en EE.UU. podría subir a 200.000. Según los últimos datos, había más de 140.000 casos del virus en el país. El presidente Trump no impuso una cuarentena en las zonas más afectadas, incluida la ciudad de Nueva York, después de decir que era una medida que estaba considerando.

Más dinero

Las medidas de las autoridades fiscales y monetarias de todo el mundo para tratar de amortiguar el impacto del virus en la actividad económica siguen llegando. Australia anunció un programa de estímulo récord ya que el país se enfrenta a su mayor caída en la producción desde 1931. El banco central de Singapur tomó medidas sin precedentes para ajustar su objetivo de tipo de cambio, los principales líderes de China se comprometieron a ampliar el déficit fiscal y el Banco de Japón compró una cantidad récord de fondos cotizados en bolsa por cuarta vez. En Europa, el impulso para emitir los llamados “coronabonos” están ganando apoyo entre los líderes, y los países que se oponen a la medida están cada vez más aislados.

Muerte del petróleo

El mundo está nadando en un petróleo que nadie necesita y que causa grandes problemas al mercado. La demanda se ha derrumbado, y el cese de los vuelos de la mayoría de los aviones del mundo ha contribuido a una caída de 5 millones de barriles diarios solo en consumo. En el mercado físico del petróleo, algunos productores están teniendo que pagar para que les lleven el crudo. Los principales referentes aún están lejos de tales niveles, pero el West Texas Intermediate para entrega en mayo cotizaba brevemente por debajo de US$20 por barril esta mañana.

Caída de los mercados

La enorme volatilidad en los mercados de renta variable mundiales no parece que vaya a ceder y los indicadores vuelven a registrar pérdidas. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 0,7%, mientras que el Topix de Japón cerró un 1,6% a la baja. El australiano S&P/ASX 200 ganaba un 7% tras el anuncio de estímulo del Gobierno. En Europa, el índice Stoxx 600 bajaba un 0,7% a las 5:50 am, hora de Nueva York, y la banca era el sector más afectad después de que el BCE aumentase la presión sobre los prestamistas para que suspendieran los pagos de dividendos. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una caída en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,638% y el oro perdía brillo.

También hoy...

Hoy probablemente habrá nuevamente datos económicos obsoletos a las 10:00 am, cuando se publiquen las cifras de ventas de viviendas pendientes de febrero. El presidente Donald Trump continúa su bombardeo mediático con una aparición en Fox News a las 7:55 am. La Reserva Federal ofrecerá una vez más hasta US$1,5 billones de liquidez en tres operaciones de recompra hoy. Alemania informa la inflación para marzo a las 8:00 a.m.