Alphabet entra al club de los US$2 billones gracias a la inteligencia artificial

La capitalización de mercado de Alphabet Inc. se elevó el viernes decisivamente por encima de los US$2 billones, tras presentar un espectacular informe de resultados que ratificó a los inversionistas que la matriz de Google será un actor importante en inteligencia artificial.

La acción subió un 9,7% a US$171,14, llevando la valoración a US$2,14 billones. El avance añadió casi US$187.000 millones a la capitalización de mercado de la empresa, lo que supone uno de los mayores aumentos en un solo día en la historia del mercado de bursátil. La acción ha subido un 23% este año, lo que contrasta con el alza del 5,5% del índice Nasdaq 100.

Alphabet integra el selecto club de los US$2 billones

El hito de los US$2 billones se produjo tras la publicación de los resultados de la empresa, cuyos ingresos superaron las expectativas gracias a la solidez de su unidad de computación en la nube. La demanda de la nube fue impulsada por el crecimiento de la IA, mientras que Alphabet también animó a los inversionistas con la introducción de un dividendo y el anuncio de un programa de recompra de US$70.000 millones.

“Alphabet está tremendamente bien gestionada, su flujo de caja libre es absolutamente asombroso y cuenta con un enorme presupuesto de I+D, por lo que, aunque nadie sabe qué empresa tendrá los mejores productos de IA, es difícil apostar en su contra”, dijo Wayne Kaufman, analista jefe de mercado de Phoenix Financial Services.

Aunque la acción superó el nivel de US$2 billones sobre una base intradía en 2021, y de nuevo anteriormente este mes, esta será probablemente la primera vez que Alphabet cierre por encima de él. Si lo hace, se ubicaría en un territorio exclusivo: solo Apple Inc., Microsoft Corp, Saudi Aramco, y Nvidia Corp. han superado el umbral. Nvidia, impulsada por la enorme demanda de sus chips de IA, superó los US$2 billones a principios de este año, mientras que Amazon.com Inc. no está lejos de los US$2 billones.

El camino de Alphabet hacia los US$2 billones

El camino hacia los US$2 billones ha sido algo accidentado. La acción ha sido volátil en medio de algunas críticas de alto perfil sobre las ofertas de IA de la compañía, y antes del último informe, algunos inversionistas habían cuestionado su capacidad para competir con empresas como OpenAI en esta área crítica a pesar de invertir fuertemente en el campo durante años.

Wall Street sigue valorando positivamente la acción, ya que casi el 85% de los analistas consultados por Bloomberg recomiendan comprarla. Se espera que tanto las ganancias como los ingresos crezcan a una tasa de dos dígitos cada año hasta 2026.

Además, la acción sigue pareciendo barata. Cotiza alrededor de 23 veces las ganancias estimadas, lo que la sitúa entre las más baratas de los llamados “Siete Magníficos”. Además, cotiza con un descuento respecto del Nasdaq 100 y está solo ligeramente por encima de su múltiplo promedio de 10 años.

