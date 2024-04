El mandatario Nayib Bukele anunció la inauguración de oficinas operativas de Google en El Salvador en la jornada del último lunes como parte de un acuerdo estratégico para modernizar el funcionamiento de servicios públicos y afirmó que “las transformaciones que se están viviendo en El Salvador son tan reales que, no sólo la ven los salvadoreños que es para nosotros lo más importante, sino que también lo están viendo afuera. Lo están viendo inversionistas y compañías top en el mundo”.

El desembarco del gigante tecnológico en el país centroamericano se enmarca en la Ley General para la Modernización Digital del Estado, que el Congreso local aprobó en septiembre del 2023. Se basa en un acuerdo para la prestación de servicios para avanzar en tres pilares: gobierno digital, salud y educación.

De acuerdo a lo comunicado en el acto del que también formó parte el presidente de Google Cloud para Latinoamérica, Eduardo López, la empresa estadounidense ya está trabajando con el gobierno local para el desarrollo de ecosistemas digitales simples para la importación, exportación y registros sanitarios.

Según las metas planteadas a futuro, Google y El Salvador aspiran a crear plataformas que permitan la interoperabilidad entre instituciones y mejorar la atención ciudadana a través de la digitalización. Uno de los puntos sobresalientes de la alianza que comenzó a forjarse cuatro años atrás, es el arribo de la inteligencia artificial para que los médicos tengan acceso a información de los pacientes en tiempo real.

En este sentido, Eduardo López aseguró que “el compromiso con El Salvador es a largo plazo y la apertura de oficinas marca la llegada al país de Google para ser un habilitador activo en tecnologías de nube” y deseó que “generen un impacto positivo en el desarrollo económico del país”.

El mandatario Nayib Bukele anunció la inauguración de oficinas operativas de Google en El Salvador

“La presencia física más importante, la base de operaciones de Google en El Salvador. Ya hemos estado trabajando en algunas cosas, como por ejemplo, con los estudiantes. Hoy no hay un solo niño en todo El Salvador que no cuente con un dispositivo con Google Classroom y, es un gran paso, en la digitalización y la educación de nuestros niños”, celebró Nayib Bukele.

"Obviamente eso no es fácil, no es rápido y requiere de muchos aliados como Google", advirtió Nayib Bukele

Además, resaltó que “todos los estudiantes y los maestros están trabajando con Google Classroom y, eso va a ser mejorado con nuevos dispositivos, con el sistema OS, con Google Space” y señaló que “vamos a ir mejorando el sistema educativo y lo vamos a llevar desde donde lo encontramos, que era básicamente en el abandono, hasta donde lo queremos llevar para que esa uno de los mejores del mundo”.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele durante la inauguración del edificio de Google

El apoyo a la educación comenzó en 2020. Google for Education ha colaborado con el Ministerio de Educación de El Salvador en la educación básica pública, con la entrega de cuentas de Google Workspace for Education Plus, que incorpora inteligencia artificial para la personalización del aprendizaje

En relación con ello, el jefe de Estado salvadoreño advirtió que “obviamente eso no es fácil, no es rápido y requiere de muchos aliados como Google”.

