Nayib Bukele:"Entraremos a la carrera por la supremacía cultural”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele se refirió a la necesidad de generar “incentivos” debido a que no son “una sociedad desarrollada” y afirmó que “aunque somos un país pequeño y pobre, entraremos a la carrera por la supremacía cultural” con la finalidad de atraer a los niños a la lectura como “paso fundamental para lograr el progreso cultural”.

El mandatario defendió la modernización de la Biblioteca Nacional (BINAES) que recibió a 96 mil personas en Semana Santa. En este sentido, diputados que integran la fuerza política gobernante Nuevas Ideas respaldaron la construcción donada por la República de China y aseguraron que están “en el rumbo correcto”. Así lo sostuvo la legisladora oficialista, Evelyn Merlos.

La respuesta del gobierno local surgió luego de que un usuario anónimo de la plataforma ex Twitter, autodenominado como @Whivert manifestó que “no se puede fingir un alto capital humano” y criticó que “la ‘reluciente’ biblioteca tiene muy pocos libros y un área de realidad virtual con consolas de videojuegos, realidad virtual y muchos sofás”.

Usuario anónimo de la plataforma ex Twitter, autodenominado como @Whivert

El jefe de Estado centroamericano a través de su cuenta oficial de la red social X, @nayibbukele se refirió a los cuestionamientos y le respondió que “su visión estaba reducida y desconectada de la realidad salvadoreña” y sentenció “has fallado en reconocer la motivación de todo esto”.

El establecimiento cuenta con secciones de Harry Potter, Lego, Star Wars, Pokémon y consolas de videojuegos. En relación con ello, desde el servicio de podcast centrado en el futuro de la tecnología The Network Age por su vía oficial @NeworkAgePod advirtió que “los videojuegos no son un premio por la lectura”, sin embargo, "las mentes inteligentes pueden no estar de acuerdo sobre cómo motivar a los niños”.

Respuesta de Nayib Bukele y su defensa de la Biblioteca Nacional de El Salvador

¿Cuándo se construyó la Biblioteca Nacional de El Salvador?

La Biblioteca Nacional de El Salvador o BINAES expresada en sus siglas abreviadas, es una institución pública y fue reconstruida por el gobierno de la nación de América Central con la cooperación de China el 14 de noviembre del 2023 y se encuentra situada en el Centro Histórico de la capital.

A finales del 2021 y principios del 2022 se llevó a cabo la demolición de la antigua sede y se construyó una novedosa edificación donada por el país asiático, por medio de la firma de un convenio que tuvo lugar el 20 de septiembre del 2019 por Nayib Bukele junto a la embajadora de China en El Salvador, Oui Jianhong.

Su realización tuvo un costo final de 54 millones de dólares y la obra se culminó en octubre del 2023.