El silencio solitario de Bukele sobre el ataque a la embajada de México en Ecuador y la condena de los líderes regionales

El silencio solitario de Nayib Bukele sobre el ataque a la embajada de México en Ecuador resulta llamativo, después de que el Poder Ejecutivo azteca de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha tomado la determinación de romper relaciones con el gobierno sudamericano. Como consecuencia, los principales líderes regionales de Brasil, Colombia, Chile, Perú, Venezuela y Paraguay, han condenado fuertemente el lamentable hecho.

El mandatario salvadoreño no se ha expresado sobre la violenta entrada a la sede diplomática de la nación centroamericana, luego de que la crisis se trasladó a la Organización de Estados Americanos y a la CELAC, siendo su país actual miembro de ambos organismos.

El silencio de Bukele dio pie incluso a información falsa. En redes sociales circula un mensaje que se le atribuye al presidente salvadoreño, pero no es real: "Una embajada no puede servir para proteger a delincuentes, bravo Ecuador", se lee en mensajes de distintas de la plataforma ex Twitter

Ecuador atacó la Embajada de México en Quito para detener a un exvice de Correa condenado por corrupción

La incursión del pasado viernes por la noche hizo que el jefe de Estado mexicano diera por terminado el vínculo con su par sudamericano, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana encabezada por Alicia Bárcena aseguró que llevará el suceso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

En este sentido, por medio de su cuenta oficial de X, @aliciabarcena enfatizó que “Quedarán plasmadas en la historia las aberrantes imágenes de violencia, abuso y sometimiento a nuestro personal diplomático en el asalto a nuestra embajada” y manifestó que “el video que dio a conocer el presidente @lopezobrador_ muestra claramente esta brutal embestida contra México”.

A través de un comunicado la OEA le recordó a sus integrantes, que incluyen a Ecuador y México, de su obligación de “no invocar a normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”.

Ecuador: internaron de urgencia a Jorge Glas por una supuesta sobredosis de medicamentos

Asalto a la embajada de México en Ecuador

El respaldo hacia el gabinete mexicano, ha llegado incluso por parte del presidente de la República Argentina, Javier Milei, pese a las recientes polémicas verbales en las que se trenzaron semanas atrás. A fines de marzo protagonizaron un fuego cruzado en el que AMLO lo denominó como un “facho conservador” y el libertario respondió “que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”.

“Riesgo de fuga inminente”, argumentó la ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfield sobre Jorge Glas

La ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfield, argumentó que “había riesgo de fuga inminente” por parte del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, hallado culpable de actos de corrupción y condenado por sobornos.

Gabriela Sommerfield aseguró el último sábado en rueda de prensa que “la decisión de ingreso a la sede diplomática de mexicana fue adoptada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa”.

Ecuador enfrenta una tormenta diplomática por el allanamiento de la embajada mexicana

Asalto a la ermbada de México en Ecuador

Las autoridades investigan a Glas por supuestas irregularidades durante su manejo de las tareas de reconstrucción tras un potente sismo en 2016 que mató a cientos de personas

PM