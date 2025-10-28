Amazon eliminará 14.000 puestos de trabajo en su plantilla corporativa global

Amazon.com Inc. anunció que eliminará alrededor de 14.000 puestos de trabajo en una importante reestructuración.

Los cargos serán recortados en toda la plantilla corporativa, informó el martes Beth Galetti, vicepresidenta sénior de experiencia de personas y tecnología en Amazon, en una publicación de blog. “Las reducciones que compartimos hoy son una continuación de este trabajo para hacernos aún más fuertes, reduciendo la burocracia, simplificando estructuras y reasignando recursos para asegurarnos de invertir en nuestras mayores apuestas y en lo que más importa para las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes”, escribió.

Los despidos podrían afectar hasta 30.000 empleos, informó Reuters el lunes, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El minorista en línea y proveedor de servicios de computación en la nube, que empleaba a 1,55 millones de personas en todo el mundo al 30 de junio, tiene previsto publicar el jueves sus resultados del trimestre finalizado el 30 de septiembre. La gestión del director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ha estado marcada por recortes de personal y el cierre de varios proyectos. Inició reducciones graduales a fines de 2022 y principios de 2023 que eliminaron unos 27.000 puestos corporativos.

En junio, Jassy señaló que la plantilla de Amazon probablemente se reducirá a medida que la empresa aumente el uso de inteligencia artificial para realizar tareas que normalmente ejecutan las personas. El director ejecutivo insiste en que más trabajo debe automatizarse y que la compañía sigue sobredimensionada por la ola de contrataciones durante la pandemia, pese a los recortes de los últimos tres años, según una persona familiarizada con el tema.

Las señales de ajuste corporativo surgieron poco después de los comentarios de Jassy sobre la IA. Durante el verano, Amazon estableció objetivos de rotación más agresivos y no cubrió vacantes en sus divisiones corporativas de logística y publicidad, según las mismas fuentes.

