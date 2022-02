Amazon llega a acuerdo con Visa sobre recargos por pagos

Amazon.com Inc. acordó aceptar tarjetas Visa Inc. a través de su red global, resolviendo una disputa que amenazaba con perjudicar el negocio del gigante financiero e interrumpir los pagos de comercio electrónico.

El acuerdo, anunciado por ambas empresas, resuelve una disputa que en un momento llevó a Amazon a considerar una prohibición de las tarjetas de crédito Visa emitidas en el Reino Unido. El minorista dijo que ya no cobrará una tarifa adicional a los clientes que usan tarjetas Visa en su sitio en Singapur y Australia, y no desactivará las tarjetas de crédito Visa en el sitio amazon.co.uk.

“Recientemente llegamos a un acuerdo global con Visa que permite a todos los clientes continuar usando sus tarjetas de crédito Visa en nuestras tiendas”, dijo un portavoz de la compañía por correo electrónico. “Amazon mantiene su compromiso de ofrecer a los clientes una experiencia de pago que sea conveniente y ofrezca opciones”.

Amazon había considerado pasar su popular tarjeta de crédito de marca compartida a Mastercard Inc., había reportado Bloomberg News. La tarjeta de Amazon es una de las carteras de marca compartida más grandes de la industria, y la compañía aprovechó las conversaciones para renovar el acuerdo como una forma de asegurar mejores términos de parte de Visa, según personas familiarizadas con el asunto.

Los minoristas se han quejado durante mucho tiempo de las comisiones que pagan cada vez que un consumidor pasa una tarjeta al momento de pagar. Si bien puede ascender a solo centavos por compra, eso suma: los comerciantes gastaron la impactante cifra de US$110.000 millones en cargos de procesamiento de tarjetas tan solo en 2020.

Para los bancos y comerciantes más grandes, Visa a menudo llega a acuerdos de precios especiales para persuadirlos de enviar más volumen a través de su red. La empresa reservó US$8.400 millones en el año fiscal 2021 para tales incentivos, un 26% más que el año anterior.

Pero se sabe que Visa ha ido aún más lejos, como en 2015 cuando la empresa logró la tarjeta de crédito de marca compartida de Costco Wholesale Corp. al otorgarle al minorista un descuento en las comisiones que paga para aceptar todas las tarjetas Visa, no solo su tarjeta de marca compartida. En conversaciones para renovar el antiguo acuerdo de tarjeta de marca compartida entre Amazon y Visa, el gigante del comercio electrónico esperaba asegurar un acuerdo similar.

Otro punto conflictivo había sido la política de Visa de categorizar todos los pagos de comercio electrónico como “tarjeta no presente”, lo que normalmente se traduce en tasas más altas.

“Visa se alegra de haber llegado a un amplio acuerdo global con Amazon”, dijo un portavoz de Visa en un comunicado enviado por correo electrónico. “Este acuerdo incluye la aceptación de Visa en todas las tiendas y sitios de Amazon actualmente, así como un compromiso conjunto de colaboración en iniciativas de nuevos productos y tecnología para garantizar experiencias de pago innovadoras para nuestros clientes en el futuro”.

Si bien Amazon ha estado cobrando durante meses recargos a los clientes que usan tarjetas Visa en su sitio en Singapur y Australia, intentó subir la apuesta a fines del año pasado con la amenaza de dejar de aceptar por completo las tarjetas de crédito de la empresa por parte de los clientes del Reino Unido. El mes pasado, las dos compañías dijeron que estaban trabajando en un acuerdo, evitando por poco una prohibición total de las tarjetas del Reino Unido.