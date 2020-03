Apple acuerda pagar hasta US$500 millones por demandas de iPhone

Julie Steinberg

Un acuerdo de demanda colectiva que solicita a Apple Inc. pagar hasta US$500 millones para resolver las acusaciones de haber disminuido el rendimiento de la batería de los iPhones más antiguos debería recibir una aprobación tentativa, dijeron los demandantes a un tribunal federal de California.

Apple aceptó pagar al menos US$310 millones, hasta un acuerdo máximo de US$500 millones, decisión que los demandantes calificaron como "una recuperación excelente", según las presentaciones judiciales del 28 de febrero.

Entre diciembre de 2017 y junio de 2018, los demandantes presentaron alrededor de 66 demandas colectivas propuestas contra Apple, tras afirmar que la compañía ralentizó deliberadamente el rendimiento de la batería de sus teléfonos más antiguos mediante actualizaciones de software. El Panel Judicial de Estados Unidos en Materia de Litigios Multidistritales combinó las demandas en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito del Norte de California en abril de 2018.

El acuerdo propuesto cubre a todos los propietarios estadounidenses anteriores o actuales de iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus y dispositivos SE con sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, y dispositivos SE) o iOS 11.2 o posterior (para dispositivos iPhone 7 y 7 Plus), y a quienes ejecutaron estas versiones de iOS antes del 21 de diciembre de 2017.

Los integrantes de la demanda colectiva recibirán US$25 por cada iPhone que posean. Sin embargo, esa cantidad podría aumentar o disminuir dependiendo en parte del número de reclamos aprobados, dice la presentación. Ninguna parte del dinero regresará a Apple.

Los abogados de la demanda colectiva buscarán hasta el 30% del monto mínimo del acuerdo, o US$93 millones, para los honorarios de los abogados, y hasta US$1,5 millones para los gastos. Los demandantes nombrados también buscarán primas de servicio que van desde US$1.500 a US$3.500, cada una.