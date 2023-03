Apple evalúa ofertar por derechos de transmisión del fútbol inglés

Apple Inc. contempla ofertar por los derechos de transmisión de un rango de partidos de fútbol inglés, según personas familiarizadas con la situación, una medida que intensificaría sus ambiciones deportivas y aumentaría la competencia con el servicio Prime Video de Amazon.com Inc.

Los derechos bajo consideración permitirían a Apple transmitir partidos de la Premier League en el Reino Unido, así como partidos de ligas menores organizados por la English Football League (EFL), dijeron dos de las personas, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas.

Esta medida se basaría en la reciente expansión de Apple en los deportes en vivo en Estados Unidos, donde avanzó en un acuerdo de US$2.500 millones por 10 años con la Major League Soccer para transmitir partidos en su plataforma TV+. La compañía también transmite la Major League Baseball los viernes por la noche. Y una de las series de televisión más populares del servicio de streaming, Ted Lasso, trata sobre un equipo ficticio de la Premier League cuyo entrenador es un estadounidense.

Incursionar en el fútbol inglés enfrentaría a Apple con compañías de medios arraigadas como Sky, de Comcast Corp., y Warner Bros. Discovery Inc. También podría enfrentarse a Amazon, que se ha convertido en una fuerza en streaming del fútbol europeo.

Un portavoz de Apple declinó comentar. La Premier League inglesa declinó comentar si Apple había mostrado algún interés en ofertar por su próximo conjunto de derechos. Mientras tanto, un portavoz de la EFL dijo que la liga actualmente está revisando posibles postores para su próxima venta de derechos.

Apple lanzó su servicio de streaming TV+ en 2019 y ha creado una plataforma conocida por series llamativas con grandes estrellas. Pero la compañía no ha sido tan ambiciosa como Netflix Inc. y Walt Disney Co. en la competencia por suscriptores. Muchos de sus usuarios ven TV+ gratis a través de pruebas que vienen con la compra de otros productos de Apple.

