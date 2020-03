Apple y Netflix se unen a éxodo del evento South by Southwest

Mark Gurman y Lucas Shaw

Los gigantes tecnológicos continúan abandonando el festival South by Southwest de este mes ante las preocupaciones por el coronavirus, amenazando un evento que generalmente sirve como uno de los eventos más influyentes de la industria.

Apple Inc. dijo el miércoles que no asistiría a la conferencia, que comienza el 13 de marzo en Austin, Texas. El fabricante de iPhone y proveedor de transmisiones de video tenía planificado presentar tres nuevos proyectos de Apple TV+ en el festival, incluido un documental de Spike Jonze sobre los Beastie Boys, una serie original llamada “Central Park” de Loren Bouchard y un programa llamado “Home” de Doug Pray y Matt Weaver.

Netflix Inc. también tampoco asistirá, según un representante de la compañía, con lo que cancela cinco proyecciones de películas y un panel. Tenía planeado proyectar la película “Uncorked” y cuatro documentales. Variety había reportado anteriormente el cambio de planes.

Amazon.com Inc, Twitter Inc., Facebook Inc. ya abandonaron la conferencia, y los organizadores de SXSW están bajo presión para cancelar completamente el programa. Sin embargo, la gerencia de la conferencia ha dicho que están siguiendo las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y no sienten la necesidad de dar ese paso todavía.

Apple tendría que tomar pronto otra decisión. La compañía generalmente celebra una conferencia de amplio alcance para desarrolladores de software en junio, y aún no ha dicho si cambiará los planes para dicho evento.