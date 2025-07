Arancel de Trump de 50% al cobre incluirá a productos semiacabados

Los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de importación de 50% al cobre incluirían materiales clave para las redes eléctricas, el Ejército y los centros de datos.

Según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de conversaciones privadas, las medidas abarcarían productos semielaborados. Hasta ahora se han revelado pocos detalles sobre los aranceles al cobre, que aún no han sido formalizados y podrían modificarse.

Se daba por hecho que el cobre refinado estaría sujeto al arancel, pero no estaba claro qué ocurriría con los productos semielaborados, categoría que incluye alambres, láminas, tubos y placas. Incluir estos bienes aumentaría significativamente el impacto de las medidas. El precio del cobre en el mercado Comex de Nueva York subió hasta 1,3% en las primeras operaciones del viernes en Asia.

Trump ha dicho que los aranceles entrarán en vigor el 1 de agosto, y se prevé que tengan amplias repercusiones para EE.UU. La medida elevaría los costos en múltiples sectores de la economía debido al extenso uso del metal. El cobre se emplea en productos electrónicos, automóviles, construcción y defensa.

El objetivo de Trump es fortalecer la cadena de suministro del cobre en EE.UU., que incluye minería, refinación, procesamiento, reciclaje y fabricación de productos intermedios y finales.

La mayor categoría de importación es el cobre refinado, con una pureza superior a 99,993%. El año pasado, EE.UU. importó 908.000 toneladas métricas de este material, que es utilizado por fabricantes para producir varillas, cables y aleaciones.

El mayor fabricante de América del Norte es Southwire Co., proveedor de cables para instalaciones militares y navales estadounidenses. La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Eslabón clave para la cadena militar-industrial

La Copper Development Association calificó los productos semielaborados como un eslabón esencial en la cadena de suministro militar-industrial de EE.UU., en una presentación del 31 de marzo al Departamento de Comercio como parte de la investigación de este año sobre el cobre bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. La asociación representa a 90% de los productores estadounidenses de cobre semielaborado.

La producción nacional no cubre la demanda de EE.UU., lo que obliga al país a importar una gran cantidad de productos semielaborados. El año pasado se importaron unas 800.000 toneladas de productos de cobre y aleaciones semielaborados, además del cobre refinado, según la consultora Mining and Materials Markets Ltd., que trabaja con fabricantes y recicladores estadounidenses.

