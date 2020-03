Scott Squires y Carolina Millan

Argentina logró canjear una deuda de 311.000 millones de pesos, reduciendo sus obligaciones nacionales a corto plazo mientras renegocia la deuda externa con los acreedores.

El Gobierno canjeó letras del Tesoro argentino por 284.000 millones de pesos, entre ellas Lecaps, Lebads y letras de descuento. El Ministerio también recibió bonos por 26.900 millones de pesos que se ajustan según la tasa de política monetaria, conocidos en el país como “Bopom“ y “Botapo”. Las deuda se canjeó por cuatro nuevos bonos Boncer vinculados a la inflación con vencimiento anual entre 2021 y 2024.

El gobierno decretó reestructurar deuda externa por US$ 68.842 millones

Argentina se enfrenta a una deuda nacional estimada de 1,8 billones de pesos (US$29.000 millones) la cual vence este año, según estimaciones del Ministerio de Economía. El país quiere renegociar alrededor de US$70.000 millones en deuda externa con los acreedores.

El canje, la mayor operación en moneda local durante la Administración actual, da al Gobierno un respiro para sus próximos vencimientos en pesos durante las próximas tres semanas, dijo el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, a los periodistas en Buenos Aires.

Cuando se le preguntó qué podían esperar en el futuro los titulares de bonos que no participaron en el canje, Bastourre dijo que retrasar los vencimientos no es la forma en la que el país prefiere avanzar. Una demora unilateral en los pagos del llamado bono dual fue un caso “único”, agregó. En esa situación, el Gobierno los retrasó y dijo que no sería rehén de inversores que exigen mejores condiciones que las ofrecidas.