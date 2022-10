Aumentan las expectativas de inflación de los consumidores en EE.UU.

Las expectativas de inflación a un año en Estados Unidos aumentaron por primera vez en siete meses a principios de octubre y las perspectivas a largo plazo también subieron, un hecho que podría ser preocupante para la Reserva Federal en su intento por mantener ancladas las expectativas.

Los consumidores esperan que los precios suban un 5,1% durante el próximo año, frente al 4,7% de septiembre, según una encuesta de la Universidad de Michigan. Por su parte, prevén que los costos aumenten a una tasa anual del 2,9% durante los próximos cinco a 10 años, mayor que el 2,7% previo, según los datos publicados el viernes.

El índice de confianza preliminar de la Universidad de Michigan aumentó a un máximo de seis meses de 59,8 en octubre, reflejando una mejora en las condiciones de compra de bienes duraderos. La mediana de las estimaciones de los economistas encuestados por Bloomberg era de una lectura de 58,8.

El repunte en las expectativas de inflación se produce después de que el jueves el Gobierno informó que el índice de precios al consumidor subyacente se aceleró en septiembre a un máximo de 40 años.

Los funcionarios de la Fed no solo están tratando de reducir la inflación, sino también de mantener estables las expectativas de precios. En las minutas de su reunión de septiembre, publicadas el miércoles, los responsables de la política monetaria dijeron que mover las tasas a territorio restrictivo “ayudaría a garantizar que la inflación elevada no se arraigue y que las expectativas de inflación no se desanclen”.

El aumento de las perspectivas de inflación se produce en momentos en que los precios de la gasolina vuelven a subir. El alivio durante el verano contribuyó a mejorar la confianza y a reducir las expectativas de precios en los últimos meses.

“La continua incertidumbre sobre la trayectoria futura de los precios, las economías y los mercados financieros en todo el mundo indica un camino lleno de baches para los consumidores”, dijo en un comunicado Joanne Hsu, directora de la encuesta.

Finanzas personales

Las opiniones sobre las finanzas personales en la encuesta difieren según los grupos de ingresos. Mientras que las personas con mayores ingresos se mostraron más negativas debido a la volatilidad de los mercados financieros, los consumidores con menores ingresos fueron los más optimistas en seis meses debido al aumento de los salarios, según la universidad.

El informe mostró que los consumidores consideraban que las condiciones de compra de bienes duraderos, como automóviles y electrodomésticos, eran las más favorables en más de un año. Hsu dijo que esto se debía a la disminución de los problemas de suministro.

