Banxico se desmarca de la Fed ante diferencias económicas

El banco central de México puede seguir una política monetaria independiente de la Reserva Federal porque la economía del país enfrenta condiciones distintas a las de EE.UU., dijo la gobernadora, Victoria Rodríguez, en una entrevista.

La Fed enfrenta un mercado laboral sólido y presiones sobre los precios al consumidor por una demanda robusta y mayores costos de la energía, dijo Rodríguez. En contraste, la economía mexicana opera con capacidad ociosa y las medidas del gobierno han amortiguado el impacto interno de los choques energéticos provocados por la guerra con Irán.

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“La política monetaria en México no tiene por qué reaccionar de manera mecánica ante los ajustes previstos a la tasa de fondos de federales”, afirmó. Banxico, como se conoce al banco central, evalúa las perspectivas de inflación en su conjunto, incluidas la actividad económica interna, las expectativas, las variaciones del tipo de cambio y las condiciones financieras.

“Enfatizamos en realidad lo que ya hacemos en cada decisión: evaluamos el panorama y la información en su conjunto y no solo un dato”, dijo Rodríguez. “La economía mexicana no enfrenta estas mismas presiones que en EE.UU.”.

Banxico mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia en 6,5% por tercera reunión consecutiva la semana pasada. Sin embargo, los responsables de política monetaria dejaron abierta la puerta a futuros recortes al eliminar de su comunicado un lenguaje que sugería que los costos de endeudamiento permanecerían en el nivel actual.

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Las próximas decisiones sobre las tasas dependerán de la velocidad con que se desacelere la inflación y de la evolución de los factores que impulsan los precios al consumidor, dijo Rodríguez. Los responsables de política monetaria prestarán especial atención al impacto de los movimientos del tipo de cambio sobre el costo de vida, al grado de holgura de la economía y a las expectativas de inflación.

Rodríguez agregó que Banxico pretende ofrecer más detalles sobre los factores que podrían determinar futuros movimientos de las tasas, en lugar de sugerir una respuesta automática a las decisiones de la Fed.

Tipo de cambio

El peso mexicano se ha debilitado alrededor de 5% frente al dólar en el último mes, la mayor caída entre las monedas de mercados emergentes. El tipo de cambio se ha visto afectado por la volatilidad de los mercados financieros globales y las disrupciones en los precios de la energía.

Rodríguez dijo que el régimen cambiario flexible de México ayuda a absorber los choques externos, al permitir que parte de su impacto se refleje en el tipo de cambio en lugar de trasladarse al conjunto de la economía.

Banxico considera limitado el riesgo de que las fluctuaciones del peso se conviertan en una nueva fuente importante de presión inflacionaria, dijo Rodríguez. Señaló que el traspaso de los movimientos del tipo de cambio a los precios al consumidor es relativamente bajo, especialmente mientras la economía mantenga capacidad ociosa. Las expectativas de inflación también siguen ancladas por la confianza en el compromiso del banco central con la estabilidad de precios, afirmó.

Los precios al consumidor en México se mantienen por encima de la meta de 3% del banco central, que tiene un intervalo de tolerancia de un punto porcentual en ambas direcciones. La inflación anual se aceleró a 3,42% en la primera mitad de septiembre, mientras que la inflación subyacente —que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía y es seguida de cerca por los responsables de política monetaria— se situó en 3,79%.

“La inflación se ha venido comportando conforme a nuestras expectativas”, dijo Rodríguez. “Se ha seguido observando una disminución de la inflación de mercancías, mientras que la inflación de servicios pues, continúa, pero ha sido más gradual”.

El banco central espera que la inflación descienda gradualmente hasta alcanzar la meta en el último trimestre del próximo año. Banxico también elevó su previsión de crecimiento económico para 2026 a 1,5% desde 1,1%, y sostiene que factores como la debilidad de la demanda deberían ayudar a contener las presiones inflacionarias.

“Nuestro pronóstico publicado se mantiene con la anticipación de un descenso gradual de la inflación a la meta”, dijo Rodríguez. “Sin duda nuestra postura ha sido y seguirá siendo congruente en ese sentido”.