Sheinbaum muestra su apoyo a Lula antes de las elecciones en Brasil

A menos de dos semanas de las elecciones en Brasil, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio una contundente muestra pública de apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva, en momentos en que los dos líderes de izquierda más destacados de América Latina están cada vez más aislados tras una ola de victorias conservadoras en la región.

Lula en la ONU apuntó contra el Consejo de Seguridad por las guerras: “Somos todos rehenes”

Sheinbaum evitó respaldar abiertamente a Lula y dijo que corresponde a los brasileños tomar su propia da la injerencia extranjera en las elecciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Creo que el presidente Lula ha sido un muy buen presidente”, declaró a periodistas el miércoles. Destacó sus esfuerzos por reducir el hambre como “extremadamente significativos”.

Lula hizo un llamado similar ante las Naciones Unidas un día antes, al advertir a las potencias extranjeras que no interfirieran en las elecciones del 4 de octubre, en declaraciones ampliamente interpretadas como dirigidas a Donald Trump.

Desde que asumió el cargo hace dos años, Sheinbaum ha buscado estrechar los lazos con Brasil como parte de una estrategia más amplia para diversificar las relaciones comerciales de México, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del T-MEC.

Milei apuntó contra la política fiscal de Brasil y comparó el déficit de Lula con la Argentina de 2001

Lula, de 80 años, aspira a un cuarto mandato en lo que, según las encuestas, se perfila como una reñida contienda contra el senador de derecha Flávio Bolsonaro. Si ningún candidato obtiene la mayoría en la primera vuelta, se celebrará una segunda vuelta el 25 de octubre.

Aunque el apoyo de Sheinbaum a Lula no es nuevo —ya lo calificó de “hombre extraordinario” a principios de este año—, sus declaraciones contrastan marcadamente con las de algunos líderes latinoamericanos más alineados con Trump.

El argentino Javier Milei ha hecho campaña abiertamente a favor de Bolsonaro en Brasil, mientras que el colombiano Abelardo de la Espriella respaldó explícitamente al principal rival de Lula antes de ganar las elecciones en junio.

Otros se han mostrado más cautelosos.

El presidente chileno de derecha, José Antonio Kast, ha insistido en su neutralidad y ha negado que haber invitado a Bolsonaro a su toma de posesión en marzo implicara una preferencia. El presidente uruguayo de centroizquierda, Yamandú Orsi, también ha adoptado una postura matizada: ha elogiado el liderazgo de Lula en la región, pero sin respaldar formalmente su reelección.

Por qué el destino de Lula, Trump e Israel define la gobernabilidad de Milei

Keiko Fujimori, de Perú, otra conservadora, tampoco ha tomado posición. Aunque el apoyo de Daniel Noboa a Trump en materia de seguridad suele situarlo en el bando conservador, el presidente ecuatoriano señaló hace un par de años a Lula como el líder latinoamericano con el que se sentía más identificado. En declaraciones realizadas a principios de este año, Noboa dijo que quiere imitar el enfoque de Lula para reducir la pobreza.

GZ