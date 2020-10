Bolsonaro intensifica conflicto por vacuna respaldada por China

Samy Adghirni y Simone Preissler Iglesias

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, intensificó las críticas a una vacuna china que se está desarrollando en asociación con un renombrado instituto de investigación en Brasil, diciendo que el país asiático carece de credibilidad para encontrar soluciones para la crisis del coronavirus.

“No se la compraremos a China, es mi decisión”, dijo Bolsonaro el miércoles por la noche en una entrevista de radio, y agregó que la gente no se sentiría segura con la vacuna de Sinovac Biotech Ltd “debido a su origen”.

El líder de extrema derecha dijo que Brasil gastó 2.000 millones de reales (US$359 millones) para desarrollar una vacuna con AstraZeneca Plc y la Universidad de Oxford, que se encuentra en una fase de ensayo similar.

Sinovac está desarrollando la vacuna en asociación con el prestigioso Instituto Butantan, que está bajo la supervisión de uno de los principales rivales del presidente: el gobernador de São Paulo, João Doria. Solo unas horas antes de la entrevista radial, Bolsonaro había criticado la que calificó como “la vacuna china de João Doria” y rechazó un anuncio de su ministro de Salud sobre que se distribuiría a nivel nacional si tenía éxito en las pruebas.

La disputa sobre la vacuna coincide con indicios más amplios de que Bolsonaro está retrocediendo en su estrategia para mejorar las relaciones con China, el principal socio comercial de Brasil.

A principios de esta semana, Bolsonaro dio una calurosa bienvenida a una delegación estadounidense encabezada por el asesor de Seguridad Nacional, Robert O’Brien, quien visitó Brasil con una fuerte agenda anti China. O’Brien prometió ayudar al país de muchas maneras, incluso financieramente, para evitar que Huawei Technologies Co. participe en la próxima red 5G brasileña. Un alto funcionario de Brasil dijo en una entrevista que se está evaluando una prohibición a Huawei por preocupaciones sobre la seguridad de la red.

Tras reunirse con O’Brien, Bolsonaro reiteró su apoyo a la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que está ansioso por asistir a su investidura.