CEO de JPMorgan refuerza su plan de regreso total a la oficina

Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., dijo que continúa instando a los empleados a volver a la oficina porque la firma ha visto que los banqueros jóvenes no logran aprender tanto cuando trabajan desde casa.

Dimon, que participó junto a otras importantes figuras de Wall Street, como David Solomon de Goldman Sachs Group Inc. y Larry Fink de BlackRock Inc., en el Future Investment Initiative en Riad, afirmó que incluso los altos directivos tienen dificultades para mantener conversaciones honestas cuando se reúnen de forma remota.

“No estoy criticando a Zoom, pero los jóvenes se están quedando atrás”, dijo Dimon. “Si miras tu carrera, aprendiste un poco gracias al sistema de aprendizaje. Estabas con otras personas que te llevaban a una reunión de ventas o te enseñaban cómo manejar un error o algo así. Eso no ocurre cuando estás en un sótano con Zoom.”

Este mes, Dimon inauguró la nueva sede de JPMorgan en Manhattan, un proyecto multimillonario anunciado hace casi ocho años para demoler el antiguo edificio y construir uno nuevo. El rascacielos de 60 pisos, con capacidad para unos 10.000 empleados, será el eje de un complejo de varias manzanas que el mayor banco de Estados Unidos ha ido consolidando.

Este año, Dimon ordenó que todos los empleados regresen a la oficina cinco días a la semana, poniendo fin a la modalidad híbrida para miles de trabajadores y restableciendo la política de asistencia previa a la pandemia.

