Bancos de Wall Street afirman que el Gobierno tiene una oportunidad para liberar el dólar

Bancos de Wall Street afirmaron que el triunfo de La Libertad Avanza abre una clara ventana de oportunidad para que el Gobierno acelere la normalización económica, modifique el esquema del dólar - o lo libere- y avance hacia la compra de reservas como prioridades.

El Citi bank, una de las entidades a través de las que el Tesoro norteamericano compra pesos para intervenir en el mercado argentino anticipó un alivio en los mercados locales, “enfocado particularmente en el ámbito cambiario (FX)” y planteó que “aún se aguarda una decisión definitiva sobre el régimen cambiario a largo plazo”.

Pero, advirtió que las decisiones sobre el dólar no llegará en los primeros días. “Es probable que las prioridades inmediatas del gobierno incluyan fortalecer la confianza del mercado y asegurar el respaldo del Congreso para las reformas microeconómicas esenciales”, planteó.

El mercado ve bandas para el corto plazo y le da un ultimátum a Luis Caputo por la compra de reservas

El riesgo país que ve el JP Morgan

El JP Morgan, otro de los que está en conversaciones por una nueva asistencia de parte de fondos privados, aseguró que la elección cambió de forma radical las expectativas del mercado. “El rendimiento EMBIGD de Argentina podría bajar 440 puntos básicos para llegar al 10,2% mínimo alcanzado el 9 de enero de 2025 y aún estaría 170 y 206 puntos básicos por encima de Egipto y Pakistán, respectivamente”.

Para la entidad, el riesgo país estaría en un promedio de 627 puntos básicos, como al que llegó en enero, en medio del pico de confianza del Gobierno. El escenario es favorable para una recomposición de los títulos soberanos. “El apoyo de EE.UU. debería potenciar la recuperación. No solo los activos argentinos se ven respaldados por el resultado político, sino que el respaldo prometido de EE.UU. implica medidas concretas adicionales para impulsar la demanda de bonos en dólares, incluyendo potenciales recompras”, indicó la entidad.

Liberar el tipo de cambio

El banco de inversión Barclays aseguró que los resultados traen “una oportunidad para liberar el tipo de cambio y anunciar un programa de acumulación de reservas desde una posición de fortaleza”.

El Wall Street Journal dijo que "Javier Milei ganó pero el peso sigue siendo un problema"

La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados obtuvieron el 41% de los votos nacionales, aventajando por nueve puntos a la coalición peronista Fuerza Patria (FP) y, según detalló el análisis de Iván Stambulsky, el desempeño fue "una sorpresa mayúscula" que contrasta con las expectativas del mercado, y señaló que esto ya se refleja en "mayores precios de los activos".

El informe del Bank of America es optimista sobre las perspectivas económicas del país tras las elecciones legislativas. BofA describe el resultado como una "victoria legislativa decisiva" para el presidente Milei , que "aumenta su poder en el Congreso y eleva las probabilidades de una reforma estructural".

Asi, mantiene una posición "alcista" (bullish) sobre el peso argentino a través de bonos locales BONCER y espera un "gran rally" (gran suba) en la deuda externa. El banco considera que el gobierno ahora tiene el respaldo para avanzar en reformas clave y que el tipo de cambio real no está tan sobrevaluado como se percibe

Un "fuerte apoyo del Tesoro de EE.UU. probablemente acelerará nuevas medidas económicas, incluyendo la flotación del peso, la acumulación de reservas y una gestión más directa de las tasas de interés", indicó el segundo banco más grande de Wall Street.