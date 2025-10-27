Todo verde. Los mercados se preparan para celebrar una victoria del Gobierno que no estaba en los precios de acciones y bonos. En la noche del domingo los agentes de Bolsa hablaban de una “ola de ventas” de divisas que le dará una sobrevida al sistema de bandas cambiarias que, dos días atrás, daban por muerto. Pero los inversionistas le tomarán el tiempo al ministro de Economía, Luis Caputo, ya que el indicador clave será el riesgo país y para mejorarlo necesitará comprar reservas, "sí o sí".

“No hay más margen”, repitieron operadores financieros y analistas a PERFIL respecto de la acumulación de divisas que, entienden, el equipo económico desaprovechó con la baja de retenciones y ahora tiene un nuevo aire para hacerlo. El ultimátum llega ahora de todos lados: inversores, el Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Tesoro estadounidense, que quemó unos USD 2.000 millones para contener el tipo de cambio en la previa electoral. El mercado llegó a las urnas “sobredolarizado”, o sea que la cobertura cambiaria y estrategias defensivas fueron pesimistas y ante el cisne negro electoral que dejó la noche del domingo, anticipan un fuerte sell-off que deprima el precio del dólar y eleve papeles y títulos soberanos.

Ya horas después del cierre de los comicios, las acciones en el overnight crecían al ritmo de los dos dígitos y el dólar cripto —la cotización que surge de la operación con criptomonedas que opera las 24 horas— cayó hasta 9% a un ritmo acelerado hasta los $1.435 al cierre de esta nota. Agentes de Bolsa preveían un escenario de 20% de saltos y descensos positivos.

Rally inmediato, bandas estables, ultimátum sobre las reservas

Más allá del primer día poselectoral, que se anticipa como un “rally”, la duda es cuánto de la demanda dolarizadora será vendedora después de las primeras ruedas. Según aseguró el titular del Banco Central, Santiago Bausili, la demanda de cobertura durante los últimos tres meses alcanzó el 43% de la base monetaria ampliada, cifra que Caputo revisó a un 52%, lo que equivaldría a USD 23.000‐27.000 millones al tipo de cambio CCL promedio. Hasta ahora, a ese hambre de divisas lo cubrieron el Tesoro argentino, el norteamericano y las ventas del Central para defender el techo de la banda.

Pero, al menos para la primera semana, el augurio es de estabilidad. “Este resultado afirma que siga en el esquema de bandas. Si bien tenía que hacerlo hasta la semana que viene, le da mucho aire al correr el factor incertidumbre”, señaló a PERFIL Laura Pereyra, directora de PIN Capital.

“El riesgo país va a bajar siempre y cuando comience un intensivo programa de acumulación de reservas. El mercado quiere tener la certeza de que el programa de pago y cumplimiento de las obligaciones y vencimientos es sostenible, más allá de la configuración de las Cámaras”, detalló a este medio.

Para el analista financiero Christian Buteler, “el equipo económico debería aprovechar el buen clima financiero para corregir el problema con el tipo de cambio”. “En algún momento Tesoro americano tiene que salir de Argentina y el Central comprar reservas. Hay que ver si la oferta y demanda alcanza para sostener las bandas a mediano plazo porque no vas a tener más la demanda especulativa, pero cuando el BCRA empieza a comprar presiona y te lleva de vuelta al techo”, explicó.

¿Vuelve el carry trade?

Para algunos, esta primera semana puede ser un "déjà vu" del 2024, en el que la estabilidad del tipo de cambio permitió agilizar las estrategias que aprovechan el diferencial de tasas. Para Delphos Investment, “la excesiva cobertura actual beneficiaría a las estrategias de carry trade en un retorno de la confianza y apreciación del peso”. “En este contexto, si realmente se mantiene el esquema de bandas actual, el mercado deberá recalibrar sus expectativas y las bandas tenderán a convertirse en un nivel de referencia para el tipo de cambio y para el carry en pesos”, explicó la sociedad de Bolsa.

“Javier Milei se consolida como el claro ganador de la noche. Con un resultado que no figuraba entre los principales escenarios previstos por las encuestadoras, los candidatos de La Libertad Avanza se impusieron en los distritos más relevantes del país. Los activos argentinos que cotizan en los mercados internacionales ya reflejan un marcado optimismo, con alzas de acciones. Esperamos que el tipo de cambio tienda hacia la baja los próximos días", sumaron los especialistas de AdCap Grupo Financiero.

