El triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales de este domingo generó distintas lecturas, tanto en la política local, como en la internacional. Pese a haber revertido la derrota de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, muchos políticos y analistas opinan que no todo es color de rosa en la gestión de Javier Milei.

Este lunes, el Wall Street Journal publicó una columna de la periodista y editora estadounidense Mary Anastasia O'Grady, en la que advierte que, aunque la victoria electoral del presidente Milei fue significativa, persisten desafíos estructurales, especialmente en materia cambiaria y de confianza de los mercados.

O’Grady recuerda que “cuando el presidente Trump recibió este mes al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, no escatimó elogios hacia su invitado. "Estoy con este hombre porque su filosofía es correcta’, declaró Trump con entusiasmo”. La periodista destacó que Milei viajó unos 8.400 kilómetros para conseguir ese respaldo frente a la prensa, en un contexto de crisis cambiaria en Argentina.

Sin embargo, O’Grady subrayó que el apoyo de Trump tuvo condiciones: “Puede ganar y puede no ganar”, dijo el presidente de Estados Unidos, refiriéndose a las elecciones legislativas de medio término y al partido político de Javier Milei, La Libertad Avanza. “Pero creo que va a ganar. Si gana, estamos con él. Y si no gana, nos vamos”, agregó Trump con total naturalidad.

La columna señala que esto representó un desafío adicional para la delegación argentina, dado que “el Banco Central tenía pocas reservas de dólares para defender al peso a los tipos de cambio actuales y buscaba respaldo del Tesoro estadounidense. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya había declarado que la administración Trump estaba lista para ayudar. Pero Milei quería garantías directas del presidente. No las consiguió. A Trump no le gustan los perdedores”.

O’Grady también describió la reacción de los mercados: “Los mercados se inquietaron porque la popularidad de Milei había bajado en los últimos meses y la victoria de su coalición, que incluye al partido de centroderecha PRO, no estaba asegurada. Las acciones y los bonos argentinos se desplomaron, y el peso también se depreció”. La periodista recordó que las encuestas en Argentina habían sido “notoriamente poco confiables en elecciones recientes”, lo que aumentó la incertidumbre antes de este domingo.

Respecto al resultado legislativo, O’Grady detalló que Milei necesitaba terminar con más de un tercio de las bancas en la Cámara de Diputados o en el Senado. Finalmente, “logró algo mejor: no tendrá mayoría en ninguna cámara, pero con unos 110 de 257 diputados podrá impedir que la oposición peronista derrote los vetos presidenciales”.

“Esto debería proteger los logros de Milei en reformas de gasto, impuestos y regulación durante los próximos dos años. A medida que avanzaba este fin de semana, las probabilidades de ese escenario parecían subir, pero el resultado final sorprendió incluso a sus seguidores más optimistas”, admitió la periodista.

O’Grady enfatizó que, pese a este desempeño, “sin mayorías, las futuras reformas seguirán siendo un desafío. Milei tendrá que negociar más de lo que hizo hasta ahora”. También recordó que el Presidente había logrado avances económicos importantes: “Logró domar la inflación, que cerró 2023 por encima del 200% y se espera que termine este año cerca del 30%”.

En cuanto al ancla fiscal, O’Grady explica: “El presupuesto federal ahora está equilibrado, cuando hace dos años había un gran déficit fiscal. A comienzos de 2025, la economía estaba en expansión y la expectativa de liberarse de la recesión económica y financiera del peronismo lo tenía en alza”.

Pero la columna señala también que la economía argentina está estancada desde mitad de 2025 y que algunos escándalos de corrupción afectaron la percepción pública: “La semana pasada, un informe de Goldman Sachs Research mencionó ‘condiciones financieras internas ajustadas y elevada incertidumbre política y de políticas antes de las elecciones de medio término de octubre, y un sentimiento más débil’ como razones para esperar un crecimiento menor. Milei prometió expulsar a la clase política corrupta, así que un par de escándalos de corrupción en su propio gobierno no ayudaron”.

En cuanto al principal desafío económico, O’Grady apuntó a la confianza en el peso: “El principal problema es la falta de confianza de los inversores en el peso, y eso es en parte culpa de Milei. En diciembre de 2023, su gobierno heredó un tipo de cambio fijo sobrevaluado de 400 pesos por dólar del gobierno peronista”.

“El equipo de Milei devaluó a 800, aunque seguía más fuerte que el valor de mercado. Peor aún, el Banco Central anunció un ‘crawling peg’ mensual del 2%, aunque la inflación era mayor, empeorando la sobrevaluación”, señaló la periodista.

O’Grady también subrayó que, casi dos años después de la asunción, “algunos controles de capital siguen vigentes y el tipo de cambio sigue siendo manejado por el Banco Central. Flota, sí, pero sólo dentro de bandas”.

“Cuando el precio amenaza con superar los límites, el BCRA debe intervenir. Para defender un peso débil, funcionarios -a veces el Tesoro, a veces el Central- han estado vendiendo dólares. Ahora que Argentina está quedándose sin reservas, Bessent está disponible. Nadie sabe cuántos dólares más consumirá el país antes de admitir que el peso necesita otra devaluación”, evaluó la periodista.

Finalmente, O’Grady concluyó que “la gran victoria de Milei parece restaurar la confianza en su gobierno. Es probable que el peso experimente un repunte. Pero las amenazas fundamentales que generó la posibilidad de un regreso del peronismo siguen ahí. Argentina todavía necesita un nuevo régimen monetario, como el dólar”.

