Chevron no advirtió “cabo suelto” en Hess, dice CEO de Tectonic

Chevron Corp. debería haber anticipado la capacidad de Exxon Mobil Corp. para arruinar la adquisición de una participación en un enorme yacimiento petrolífero en Guyana, un obstáculo que amenaza con desbaratar una adquisición de aproximadamente US$50.000 millones, señala el veterano inversionista en energía Haag Sherman.

El director ejecutivo de Tectonic Financial Inc. se mostró sorprendido de que Chevron no advirtiera antes a los inversionistas sobre el riesgo de que su planeada compra de Hess Corp. fracasara si Exxon ejerce su derecho de preferencia sobre la participación del 30% de Hess en el descubrimiento Stabroek, liderado por Exxon, frente a la costa de Guyana, dijo Sherman el martes durante una entrevista en Houston. Chevron anunció la alianza con Hess hace más de cuatro meses.

La sorpresiva divulgación de Exxon a última hora del lunes de que, junto con su socio Cnooc Ltd., podría hacer a un lado a Chevron y adquirir la participación, hizo que las acciones de Hess cayeran más del 4%, anotando uno de los peores resultados del índice S&P 500. El derecho de preferencia es una cláusula estándar en empresas conjuntas petroleras de alto riesgo.

“Si yo fuera Chevron, querría tener atado ese cabo suelto”, dijo Sherman, que supervisar activos por US$6.700 millones. “Podría haber sido simplemente: ‘Vamos a correr ese riesgo’. Es un activo que nos gusta’”.

Chevron no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. En respuesta al anuncio del lunes, Chevron declaró anteriormente que no existe ningún escenario posible en el que Exxon o Cnooc pueda adquirir la participación de Hess en Guyana.

La batalla por Stabroek, el mayor descubrimiento petrolero de la última década, representaría una inusual disputa pública entre las mayores grandes petroleras de Norteamérica. Exxon, que explota el proyecto, encontró petróleo por primera vez en aguas guyanesas en 2015 y desde entonces ha descubierto 11.000 millones de barriles. La empresa espera duplicar su producción hasta 1,2 millones de barriles diarios en 2027.

“Como antiguo abogado especializado en fusiones y adquisiciones, resulta sorprendente que esto no se abordara antes de firmar el acuerdo”, declaró Sherman a Bloomberg Television. “Este acuerdo estaba bastante avanzado”.

