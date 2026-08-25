La confianza del consumidor de EE.UU. cayó a un mínimo en el año por deterioro de expectativas

La confianza de los consumidores estadounidenses cayó en agosto a su nivel más bajo desde comienzos de año, ante el deterioro de las perspectivas sobre las condiciones empresariales y el mercado laboral.

El indicador de confianza del Conference Board disminuyó 0,8 puntos, a 89,4, después de una revisión a la baja de la lectura del mes anterior, según datos publicados el martes. La mediana de las previsiones de los economistas consultados por Bloomberg era de 90,2.

La confianza del consumidor en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en cinco meses

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El informe sugiere que los altos precios de la gasolina y las presiones más amplias sobre el costo de vida, junto con una desaceleración de la contratación, continuaron afectando a los hogares estadounidenses este mes. Datos recientes mostraron que las ventas minoristas de Estados Unidos registraron en julio su mayor caída en más de un año, ya que los consumidores redujeron sus compras tras el fuerte crecimiento del primer semestre de 2026.

Un indicador de las condiciones actuales subió a un máximo de cuatro meses, aunque una medida de las expectativas para los próximos seis meses cayó a su nivel más bajo desde enero.

La encuesta se realizó entre el 3 y el 16 de agosto, un período durante el cual el precio promedio de la gasolina se mantuvo por encima de US$4 por galón, mientras la reanudación de las hostilidades en el conflicto entre EE.UU. e Irán impulsó al alza los precios del petróleo. EE.UU. anunció el lunes planes para aumentar la presión económica sobre Teherán, una medida que podría mantener elevados los costos del combustible si persisten las preocupaciones sobre el suministro.

Según la encuesta del Conference Board, la percepción sobre la situación actual del mercado laboral mejoró en agosto. La proporción de consumidores que señaló que había abundancia de empleos aumentó, mientras que la proporción que dijo que era difícil conseguir trabajo disminuyó. La diferencia entre ambas —una medida seguida de cerca por los economistas— igualó su nivel más amplio del año.

Los consumidores se mostraron más pesimistas sobre las perspectivas laborales y de ingresos

Sin embargo, de cara al futuro, los consumidores se mostraron más pesimistas sobre las perspectivas laborales y de ingresos. También fueron menos optimistas sobre las futuras condiciones empresariales, aunque la proporción de encuestados que afirmó tener intención de tomar vacaciones durante los próximos seis meses aumentó al nivel más alto desde enero.

Según el informe, “el gasto previsto en servicios se redujo en agosto después de un repunte en la mayoría de las actividades discrecionales el mes pasado, ya que los menores precios de la gasolina y el Mundial de este verano probablemente impulsaron el deseo de gastar de los consumidores en julio”. “Pese a ello, los consumidores todavía planeaban gastar más en servicios en general durante los próximos seis meses”.

Otra encuesta sobre la confianza del consumidor realizada por la Universidad de Michigan reveló una caída en agosto por primera vez en tres meses, ante la preocupación de los hogares por el deterioro de las condiciones empresariales y el aumento de la inflación.

El Departamento de Comercio publicará el miércoles los datos de julio sobre gasto del consumidor, ingresos e inflación. Los economistas anticipan que el informe mostrará que el gasto ajustado por inflación se estancó el mes pasado.