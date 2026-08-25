RDC: la caída de la confianza en Estados Unidos suma presión sobre Trump antes de las elecciones

La confianza de los consumidores en Estados Unidos registró en agosto una nueva caída y alcanzó su nivel más bajo en siete meses. El escenario económico está atravesado por el conflicto con Irán y el aumento del precio de los combustibles, factores que también podrían tener consecuencias políticas para la administración de Donald Trump.

El periodista Norman Powell, desde Estados Unidos, explicó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, las principales razones detrás del deterioro de la confianza de los consumidores. El índice de confianza cayó de 90,2 puntos en julio a 89,4 en agosto, según los datos mencionados durante la entrevista.

La economía estadounidense y el impacto del combustible

“Ha aumentado esa baja considerablemente en los últimos meses y esto, según los analistas, se debe fundamentalmente al conflicto con Irán que no tiene fin y al aumento del combustible”, señaló Powell.

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El precio de la gasolina continúa siendo uno de los factores de preocupación para los consumidores estadounidenses. “Sigue aquí en Estados Unidos por encima de los cuatro dólares por galón”, afirmó el periodista.

Sobre la evolución del indicador, Powell precisó: “La confianza ha caído al 89,4% en agosto y era desde el 90,2 en julio”. Aunque la variación puede parecer moderada, el dato adquiere relevancia al compararlo con los niveles registrados durante los últimos años.

“Esto no parece mucho, pero en 2024 y 2025 era constante que la confianza sea por encima de los 100 puntos”, explicó Powell. El dato difundido por la Conference Board refleja así un deterioro de las expectativas de los consumidores en un momento particularmente sensible para la economía y la política estadounidense.

Elecciones de medio término: una prueba para Trump

El deterioro de la confianza económica adquiere además una dimensión política debido a la proximidad de las elecciones legislativas de noviembre. “Estamos a sólo 70 días de las elecciones del medio término de noviembre que van a ser cruciales para Trump y para Estados Unidos”, advirtió Powell.

El periodista remarcó que el resultado electoral podría tener consecuencias que excedan las fronteras estadounidenses. “Van a ser cruciales para Trump y para Estados Unidos, sin duda y para el mundo”, sostuvo.

De acuerdo con las encuestas mencionadas por Powell, el escenario actual anticipa un posible avance de la oposición. “Es muy probable, según como vienen las encuestas hasta ahora, que el Partido Demócrata vuelva a tener el control de la Cámara de Representantes y también del Senado de Estados Unidos”, concluyó.