Consejos de un médico de aerolíneas para evitar el coronavirus

Olvídese de las mascarillas y de los guantes de goma. La mejor manera de evitar el coronavirus es lavarse las manos con frecuencia, según un asesor médico de las aerolíneas del mundo.

El virus no puede sobrevivir mucho tiempo en los asientos o los reposabrazos, por lo que el contacto físico con otra persona conlleva el mayor riesgo de infección en un vuelo, asegura David Powell, asesor médico de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés). Las máscaras y los guantes son mejores para propagar los virus que para detenerlos, dice.

A medida que aumenta la preocupación sobre la magnitud del brote, importantes aerolíneas como United Airlines Holdings Inc. y Cathay Pacific Airways Ltd. han eliminado miles de vuelos a China. He aquí hay una transcripción editada de una entrevista con Powell. IATA representa más de 290 aerolíneas y más del 80% del tráfico aéreo mundial.

P: ¿Existe el riesgo de contaminarse con el virus en un avión?

R: El riesgo de contraer una infección viral grave en un avión es bajo. El suministro de aire de un avión moderno es muy diferente al de un cine o un edificio de oficinas. El aire es una combinación de aire fresco y aire recirculado, aproximadamente por mitades. El aire recirculado pasa por filtros del mismo tipo que usamos en los quirófanos. Se garantiza que el aire suministrado estará libre al 99,97% (o más) de virus y otras partículas. Por lo tanto, el riesgo, si existe, no proviene del aire suministrado. Viene de otras personas.

P: ¿Cuáles son las posibilidades de contraer el virus tocando los asientos, el reposabrazos o cualquiera de los objetos en un avión?

R: A los virus y otros microbios les gusta vivir en superficies vivas como nosotros. Simplemente estrecharle la mano a alguien será un riesgo mucho mayor que una superficie seca sin material biológico. La supervivencia de los virus en las superficies no es muy buena, por lo que se cree que la limpieza normal, y luego la limpieza adicional en caso de que se descubra que alguien es contagioso, es el procedimiento adecuado. ¿La gente dejará de reunirse dentro de un avión? Yo respondería con otra pregunta: ¿dejaré de ir al cine, a juegos deportivos, a conciertos o a conferencias? No creo.

P: ¿Qué es importante hacer en un avión para asegurarse de no infectarse?

R: La higiene de manos, porque al contrario de lo que la gente piensa, las manos son la forma en que estos virus se propagan de manera más eficiente. Los más importante es el lavado frecuente de manos, la desinfección de las manos o ambos. Evite tocarse la cara. Si tose o estornuda, es importante cubrirse la cara con una manga. Mejor aún, un pañuelo que pueda desechar con cuidado, y desinfectar las manos después. Lavarse las manos y secarse es el mejor procedimiento. Cuando no es fácil hacerlo, el desinfectante a base de alcohol es una buena segunda opción.

P: ¿Usar máscaras y guantes ayuda a prevenir infecciones?

R: En primer lugar, las máscaras. Hay evidencia muy limitada de beneficio, si es que hay alguno, en una situación casual. Las máscaras son útiles para quienes no están bien, para proteger a otras personas. Pero usar una máscara todo el tiempo será ineficaz. Permitirá la transmisión de virus a su alrededor, a través de ella y, lo que es peor, si se humedece, estimulará el crecimiento de virus y bacterias. Los guantes probablemente sean aún peores, porque las personas se ponen guantes y luego tocan todo lo que habrían tocado con las manos. Por lo tanto, se convierte en otra forma de transferir microorganismos. Además, dentro de los guantes, sus manos se calientan y sudan, lo cual genera un ambiente muy propicio para que crezcan los microbios.

P: ¿La respuesta para contener la propagación del virus es cerrar las fronteras?

R: Una cosa que ha cambiado en el mundo es la capacidad de las infecciones de viajar rápidamente de un lugar a otro, y es cierto que la aviación es parte de eso. Al mismo tiempo, la aviación es esencial para enfrentar brotes como este. Esta es la razón por la que tenemos una colaboración entre la Organización Mundial de la Salud y la IATA que ha estado en vigor durante varios años. Si los países simplemente se cierran durante los brotes de enfermedades, como sucedió en África Occidental con el ebola, eso puede empeorar las cosas. Durante ese brote, el país luchó, la OMS no pudo llegar a su gente y no pudieron obtener muestras biológicas. El impacto económico del cierre empeoró las cosas. Las prohibiciones generales de viaje pueden empeorar las cosas. Pueden alentar a las personas a viajar en secreto, lo que significa que se pierde el control.

P: ¿Cuándo podemos decir con seguridad que lo peor ya puede haber pasado?

R: El número de casos ha seguido aumentando en alrededor de 16% a 20% cada día. Hasta que lleguemos a un punto en el que esos números disminuyan, no podríamos decir que hemos superado el problema.