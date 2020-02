Finalmente cancelaron el Congreso Mundial del Móvil en Barcelona por temor al coronavirus

La paranoia y el miedo por el coronavirus derivaron en la cancelación del Congreso Mundial del Móvil (Mobile World Congress), el evento más importante de la industria móvil. Sus organizadores tomaron la decisión debido a las preocupaciones que había generado en los participantes, motivo por el que gran parte de las compañías —como Facebook y Amazon, entre otras— habían decidido no asistir en el evento.

“Con el debido respeto al ambiente seguro y saludable en Barcelona y el país anfitrión hoy, GSMA canceló el MWC Barcelona 2020 ante la preocupación global con respecto al brote de coronavirus. La preocupación por los traslados y otras circunstancias, hacen que sea imposible que GSMA celebre el evento”, dijo John Hoffman, director ejecutivo del organizador de la conferencia, GSMA Ltd., en un comunicado que difundió Bloomberg News.

Facebook, Amazon, Intel Corp., MediaTek Inc., AT&T Inc., Cisco Systems Inc. y Sprint Corp. se sumaron a Ericsson AB, Sony Corp. y otros, que a principios de esta semana cancelaron sus planes de asistir al MWC Barcelona, que se realizaría entre el 24 y el 27 de febrero.

Mientras que Intel dijo que se retiró del evento por una medida de “mayor precaución”. AT&T dijo que “la decisión más responsable” era no asistir al congreso para proteger a los empleados y clientes.

El congreso recibe cada año cerca de 110 mil visitantes, entre ellos de cinco a seis mil procedentes de China, según la asociación mundial de operadores de telecomunicaciones (GSMA). En la convención, los principales fabricantes del sector —excepto Apple— suelen dar a conocer sus novedades.

Si bien los organizadores habían previsto una serie de medidas de precaución, entre las que se encontraba la decisión de vetar el acceso a los ciudadanos procedentes de la provincia china de Hubei, donde está la ciudad de Wuhan, epicentro del nuevo coronavirus, como así también determinaron que los provenientes de otras provincias chinas deberían demostrar que han estado fuera del país durante los 14 días previos al evento. Además, habían anunciado que practicarían controles de temperatura a los asistentes y los expositores recibirían consejos para desinfectar sus stands.

Pese a las declaraciones oficiales que apuntaban a que las medidas sanitarias estaban garantizadas y que cancelar el congreso era una decisión exagerada, se seguían sumando cada vez más compañías que desistían de viajar.

El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, aseguró que “no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas adicionales para la celebración de cualquier evento", en referencia al MWC. En tanto, el secretario de Salud Pública de Cataluña, Joan Guix, afirmó que no había "ningún motivo sanitario" para suspenderlo y consideró que hay una "epidemia mediática y de miedo" motivada por intereses económicos, competenciales y políticos.

Antes de conocerse la decisión de posponer el evento, PERFIL había consultado a dos especialistas en el tema sobre qué tan necesario era o no hacerlo. Ambos coincidieron, en línea con las autoridades españolas, en que la máxima autoridad en materia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud, no aconsejó interrumpir viajes ni convenciones de este tipo, por lo que la medida sería “innecesaria”.

