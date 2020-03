Credit Suisse y bróker acusados de estafar a cliente de México

Neil Weinberg y David Voreacos

Credit Suisse Group AG y un destacado bróker latinoamericano estafaron cientos de millones de dólares a un joven cliente mexicano al negociar excesivamente en su nombre para aumentar las comisiones y utilizar su dinero para comprar participaciones de compañías en su propio interés, según una demanda.

El cliente, Moisés Cosío, cineasta y vástago de una fortuna bancaria e inmobiliaria en México, fue víctima de estrategias depredadoras llevadas a cabo por el bróker, Iñigo Domenech, y un asociado, Ramón C. Pérez, que administraba el negocio familiar de Cosío, de acuerdo con una demanda interpuesta en el tribunal de Florida con fecha del 27 de febrero y a la que ha tenido acceso Bloomberg News.

“Este caso trata de la explotación sistemática de un joven por parte de quienes dicen ser sus asesores más fiables”, dice Cosío en la demanda.

Domenech no respondió a solicitudes de comentarios. Pérez no respondió de inmediato a un correo electrónico que se le envió a través de LinkedIn, cuyo perfil dice que es director gerente de Accendo Capital Group, en el pasado el negocio familiar de Cosío. No se pudo identificar a sus abogados de inmediato.

Cosío heredó su fortuna tras la muerte de su padre en 1998, cuando tenía 14 años. Entre sus propiedades se encuentra el emblemático edificio de 59 pisos 500 Fifth Avenue en Manhattan, según un acuerdo de financiación de 2014.

Cuando Cosío se hizo cliente, Pérez trabajaba en Citigroup Inc., y remitió Cosío a Domenech, que entonces era un joven banquero de Citigroup en México, dice la demanda. Cosío desarrolló una estrecha relación personal y financiera con Domenech, quien organizó autos exóticos y entretenimiento para su cliente durante sus visitas a Miami, según la demanda.

Domenech posteriormente cambió a Credit Suisse, donde pasó seis años y después volvió a cambiar a Morgan Stanley en 2016, indica su registro en la industria de corretaje. Se llevó la cuenta de Cosío con él en su trayectoria.

Un representante de Citigroup no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Credit Suisse ha negado cualquier irregularidad en un caso de arbitraje relacionado. El lunes, Karina Byrne, una portavoz del banco, dijo: “Credit Suisse cree que las acusaciones en esta demanda carecen de fundamento y espera defenderse vigorosamente de ellas”.

Morgan Stanley pagó al equipo de 12 personas de Domenech cerca de US$75 millones por su traslado a la firma, informó el sitio web AdvisorHub, citando a una fuente anónima. Credit Suisse estaba cerrando sus operaciones de banca privada en Estados Unidos en ese momento. Domenech sigue siendo empleado de Morgan Stanley, según los registros. Morgan Stanley rehusó hacer comentarios.