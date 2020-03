Destilerías: últimos participantes en negocio de desinfectantes

Kate Krader

Algunas fuentes inesperadas ya han dado un paso al frente para llenar la escasez de desinfectante para manos. En Francia, el conglomerado de artículos de lujo LVMH ahora usa sus fábricas de perfumes para hacer el producto para hospitales. En EE.UU., la Administración de Alimentos y Medicamentos ahora está alentando a los farmacéuticos para que hagan el suyo.

A principios de marzo, Tito’s advirtió al público que no use su vodka para versiones caseras porque no cumple con el requisito de 60% de alcohol. Pero eso no ha impedido que las destilerías de lotes pequeños en EE.UU. y el Reino Unido hagan su parte para contribuir al esfuerzo de frenar la propagación del nuevo coronavirus. Están equipadas de manera única para hacer desinfectantes para las manos, porque los más efectivos para combatir los gérmenes generalmente están hechos con una base de más de 60% de alcohol, un producto que las destilerías tienen en abundancia.

Más allá de eso, las recetas básicas incluyen aloe vera para hidratar; las destilerías también agregarán los ingredientes botánicos o aromatizantes de sus licores distintivos como un giro. Shine Distillery & Grill, con sede en Portland, Oregon, no está tratando su fórmula como un secreto comercial. “Recibí algunas llamadas de Seattle y les sugerí que contactaran con sus destilerías locales para decirles lo que estamos haciendo”, dice el gerente general, Ryan Ruelos. “Porque cualquier destilería puede hacerlo”.

Sin embargo, lo único que no pueden hacer es vender sus desinfectantes: las ventas de licores destilados están estrictamente reguladas por el gobierno y podrían poner en peligro las licencias comerciales. En cambio, las destilerías están regalando el desinfectante a los clientes que entran por sus puertas. En algunos casos, como en Psychopomp Microdistillery en Bristol, Inglaterra, las donaciones de los clientes que toman el desinfectante se entregan a organizaciones benéficas.