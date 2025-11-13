EE.UU. espera normalizar vuelos rápidamente tras la reapertura gobierno

El caos aéreo que afectó a EE.UU. antes de la temporada alta del Día de Acción de Gracias comenzará a disiparse tras el fin del cierre de gobierno. Los recortes de vuelos en los principales aeropuertos estarán limitados y Delta Air Lines Inc. ha anunciado que sus operaciones volverán a la normalidad en pocos días.

El Departamento de Transporte y la Administración Federal de Aviación (FAA) informaron el miércoles que más controladores de vuelos están volviendo a sus puestos por lo cual los recortes de vuelos en 40 aeropuertos importantes de EE.UU. se mantendrán en 6%, en lugar de aumentar a 10% el viernes como se había previsto.

“Nuestra principal prioridad en la FAA es, y siempre será, la seguridad”, dijo el administrador de la agencia, Bryan Bedford. “Los datos muestran que el personal de controladores está aumentando rápidamente, lo que nos permite mantener los recortes de vuelos en 6% y al mismo tiempo garantizar los más altos niveles de seguridad en nuestro espacio aéreo”.

Delta señaló en un comunicado que espera restablecer su capacidad total “en los próximos días”. En una entrevista con Bloomberg Television más temprano el miércoles, el director ejecutivo de la compañía, Ed Bastian, aseguró que los viajes durante el feriado de Acción de Gracias deberían ser “excelentes”.

En una publicación en X, American Airlines Group Inc. celebró el fin del cierre del gobierno y afirmó que ya observa “una reducción significativa” en la escasez de controladores, lo que está llevando a menos demoras y cancelaciones.

“Estamos listos para aumentar operaciones, aunque anticipamos algunas demoras y cancelaciones residuales mientras el control aéreo y la FAA regresan a la normalidad”, indicó la aerolínea.

Las aerolíneas han cancelado casi 10.000 vuelos desde que se impusieron las restricciones la semana pasada, con aeropuertos clave como el O’Hare de Chicago y LaGuardia en Nueva York entre los más afectados.

Aun así, tomará tiempo que los horarios de vuelo vuelvan completamente a la normalidad. El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo más temprano que las autoridades buscarán levantar las reducciones en los principales aeropuertos dentro de una semana, siempre que los datos sobre personal y seguridad de la FAA sigan mostrando mejoras.

Tras el cierre de 2019, a los controladores aéreos les tomó entre dos y dos meses y medio recuperar plenamente su ritmo de trabajo, señaló Nick Daniels, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo.

Duffy prometió avanzar con mayor rapidez esta vez. Dijo el martes que los controladores recibirán 70% de su salario pendiente dentro de las 24 a 48 horas posteriores a la reapertura del gobierno, y el resto aproximadamente una semana después.

