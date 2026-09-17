EE.UU. evalúa actualizar reglas antimonopolio ante los nuevos riesgos de la IA

La administración Trump evalúa si actualizar las directrices antimonopolio interinstitucionales sobre ciberseguridad para abordar una nueva ola de amenazas planteadas por la inteligencia artificial, según Stanley Woodward, fiscal general adjunto de Estados Unidos.

En un evento en Nueva York el jueves, Woodward dijo que las directrices actuales establecen hasta qué punto las empresas pueden coordinarse frente a los riesgos de ataques informáticos sin infringir las normas que prohíben conductas anticompetitivas. Aunque líderes de Silicon Valley han pedido en los últimos días una exención del escrutinio antimonopolio que les permita trabajar juntos en seguridad, Woodward dijo que hasta ahora nadie se ha puesto en contacto con su oficina sobre el asunto.

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“En la medida en que alguien de cualquiera de los laboratorios de frontera quiera venir a hablar con nosotros sobre alguna preocupación, tendrá una reunión”, dijo Woodward, el tercer funcionario de mayor rango del departamento y jefe de su sección antimonopolio. “Esa reunión no ha sido solicitada”.

Durante la administración Obama, el gobierno federal emitió directrices que aclaraban que las empresas podían coordinarse para compartir información sobre amenazas de ciberseguridad con el fin de proteger mejor las redes y disuadir ataques. La industria tecnológica ha planteado un enfoque similar para la inteligencia artificial.

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La preocupación por los riesgos existenciales de la IA ha aumentado desde la publicación el sábado de un ensayo de Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic PBC, que advertía sobre nuevas amenazas planteadas por la tecnología. Amodei se comprometió a desacelerar el desarrollo de modelos de vanguardia y dijo que la industria se beneficiaría de una exención antimonopolio limitada para permitir que las empresas de IA trabajen más juntas en cuestiones de seguridad.

Aunque Woodward mostró cierta disposición a discutir las preocupaciones de la industria, el presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC), que comparte jurisdicción sobre la aplicación de las normas de competencia, expresó escepticismo sobre el deseo de las empresas de obtener una exención.

El presidente de la FTC, Andrew Ferguson, dijo el martes que sería “profundamente escéptico” ante las solicitudes de exención y afirmó que las empresas de IA están “pidiendo barreras de entrada” que las protegerán frente a sus competidores.

Algunos de los principales desarrolladores de IA de Estados Unidos ya han iniciado conversaciones sobre seguridad. Chris Lehane, jefe de política global de OpenAI, dijo el martes que la compañía lleva varias semanas trabajando sobre los riesgos de la IA con Anthropic y Google DeepMind, una unidad de Alphabet Inc. Agregó que su trabajo en seguridad tiene numerosos precedentes y citó como ejemplo a la industria aérea. “Hay muchos casos a lo largo del tiempo en los que las empresas intentan ayudarse mutuamente en materia de seguridad”, dijo.

Durante su intervención el jueves, Woodward dijo que la administración estaba siguiendo el asunto “muy de cerca”, pero que aún esperaba noticias de la industria.

Hasta ahora, dijo, los funcionarios “no han recibido ningún acercamiento de las empresas”.