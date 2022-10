Economista internacional explica por qué no es un "hecho seguro" una recesión en EE.UU.

Una recesión en Estados Unidos no es un “hecho seguro” gracias a un mercado laboral y crediticio relativamente resistente, mientras que Wall Street ya ha descontado un alto grado de riesgo de tasa de interés, según Mohamed El Erian, asesor económico jefe de Allianz SE.

Si bien la Reserva Federal enfrenta un desafío aun mayor al visto durante el liderazgo de Paul Volcker, El-Erian dice que EE.UU. aún puede evitar una recesión económica en su campaña de lucha contra la inflación, aunque el desafío político parece enorme.

“El riesgo de una recesión en EE.UU. es incómodamente alto. No creo que sea un hecho seguro. No creo que sea un 100%”, dijo el martes el presidente de Gramercy Funds a The Open de Bloomberg Television. “Es de esperar que la Fed aún pueda encontrar una forma de evitar esto”.

"Joe el espeluznante": critican a Biden por el consejo que le dio a una adolescente

A Volcker se le atribuye haber controlado la inflación a principios de la década de 1980 al aumentar las tasas de interés hasta alrededor del 20%. Esta vez, el presidente Jerome Powell tiene que considerar las interrupciones en el sistema financiero, ya que la Fed intenta “tomar prestada la credibilidad” de la Fed dirigida por Volcker para justificar no ser tan agresivo con las decisiones políticas, dijo El-Erian, quien también es presidente de Queens College, Cambridge y columnista de Bloomberg Opinion.

“El problema que tiene él que no tenía Volcker es un trilema. Volcker se ocupó del crecimiento y la inflación. El presidente Powell tiene encima esa estabilidad financiera”, dijo. Si la Fed se aleja de su actual política agresiva, “será por la estabilidad financiera. No será porque hayan decidido no mirar más la inflación”.

Sensible petróleo de los parias

“El riesgo aquí es que tengamos un problema de estanflación mientras tratamos de reducir el riesgo de estabilidad financiera”, dijo El-Erian. “Eso es lo que sucede cuando llegas tarde: tienes menos grados de libertad”.

A principios de semana, El-Erian señaló que la velocidad a la que la Fed ha aumentado las tasas de interés podría causar daños tanto económicos como financieros. La Fed ha elevado su tasa de referencia cinco veces desde marzo, y las expectativas apuntan a una cuarta alza consecutiva de 75 puntos básicos el próximo mes, mientras que los inversionistas apuestan por lo mismo nuevamente o por un aumento menor en diciembre.

“El mercado laboral sigue siendo fuerte, pero requiere una Fed que tenga mucha más habilidad y mucha más suerte porque ya no tiene tiempo”, dijo El-Erian.