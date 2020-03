Emergentes heridos no repuntan tras enorme estímulo de la Fed

Paul Wallace

Ya está claro que la recuperación del viernes no fue el punto de inflexión que algunos inversores de los mercados emergentes esperaban. Tampoco la reducción de tasas de emergencia de la Reserva Federal de Estados Unidos el domingo por la noche será suficiente para revertir el colapso más rápido en activos de riesgo en más de una generación.

Si bien los gobiernos aumentan los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus, las medidas de estímulo podrían llegar demasiado tarde para evitar una recesión mundial, ya que las empresas sufren choques tanto de oferta como de demanda. El índice de acciones MSCI Emerging Markets cayó 6,7% el lunes, mientras que una medida de las monedas perdió 0,8%, incluso después de que la Fed redujera su tasa de interés clave casi a cero y prometiera aumentar sus tenencias de bonos en al menos US$700.000 millones. Junto con los bancos centrales de Japón, la zona euro, el Reino Unido, Suiza y Canadá, también dijo que usa líneas de permuta para garantizar un suministro constante de dólares a nivel mundial.

Corea del Sur y Sri Lanka redujeron las tasas de interés en movimientos de emergencia el lunes, mientras que China inyectó liquidez en su sistema financiero.

“Los mercados mundiales se enfrentan a su mayor desafío desde la Gran Recesión”, asegura Andrew Sheets, estratega jefe de activos cruzados de Morgan Stanley en Londres, en una nota el domingo. “Las bajas tasas no resuelven la escasez de semiconductores si una fábrica necesita cerrar. Una reducción de impuestos no aparecerá como gasto si los consumidores no tienen confianza en la respuesta más amplia de salud pública”.

Los mercados emergentes finalizaron la semana pasada con una nota positiva, pero fue un pequeño consuelo. En los cinco días hasta el viernes, el índice de acciones de los países en desarrollo de MSCI Inc. se desplomó 12%, la mayor cantidad desde la crisis financiera mundial de 2008. Los pesos mexicano y colombiano se depreciaron cada uno más de 8% frente al dólar a mínimos históricos, golpeados por la caída del petróleo Brent por debajo de US$35 por barril. Los diferenciales promedio de los bonos soberanos en dólares explotaron 122 puntos básicos a niveles no alcanzados en más de una década.