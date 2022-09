La Fed subiría la tasa a 4% en 2022 y la mantendría alta por más tiempo

Los funcionarios de la Reserva Federal señalarán una postura más agresiva la próxima semana, con tasas de interés que llegarán a 4% en diciembre y se mantendrán altas hasta 2023, dijeron economistas encuestados por Bloomberg.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) aumentará las tasas en 75 puntos básicos por tercera reunión consecutiva cuando los responsables de política monetaria anuncien su decisión el miércoles a las 2 p.m. en Washington, según la encuesta.

Eso elevaría el rango objetivo para su referencia de política monetaria de 3% a 3,25%. Se espera que las proyecciones de la Fed publicadas en la reunión muestren el límite superior del rango en un 4% para fin de año y que se mantenga elevado el próximo año, antes de que los recortes en 2024 lo lleven de vuelta al 3,6%.

Tal cambio representa un gran salto con respecto a las proyecciones de la Fed en junio, lo que refleja una lucha más dura contra la inflación después de que el crecimiento de que la inflación subyacente de agosto fuera más fuerte de lo esperado. La encuesta a 45 economistas se realizó del 9 al 14 de septiembre.

El presidente Jerome Powell ha dicho que la Fed está firmemente comprometida con hacer que la inflación vuelva al objetivo del 2% del banco central, y no detendrá su lucha prematuramente frente a datos económicos más débiles. El argumento de una alza más agresiva ha sido solidificado por el informe del índice de precios al consumidor del martes, que mostró que las medidas de inflación subyacente aumentaron más de lo esperado.

“Esperamos que la Fed continúe subiendo hasta que bajen las cifras de inflación observadas, con la publicación del IPC de agosto agregando una urgencia sustancial a la tarea de la Fed”, dijo Robert Dent, economista sénior para Estados Unidos en Nomura Securities International Inc. “Cuanto más tiempo se mantenga elevada la inflación, más aumenta la preocupación sobre una espiral de precios salariales y/o que las expectativas de inflación no se anclen”.

Powell no ha sido preciso al señalar qué tan altas podrían ser las tasas de interés y en julio dijo que la Fed haría la política “reunión por reunión”. Eso hace que las previsiones del FOMC del “diagrama de puntos” de la tasa objetivo sean un enfoque principal para los inversionistas cuando el comité se reúna el 20 y 21 de septiembre. Powell dará una conferencia de prensa el miércoles, 30 minutos después de que se publique la decisión de política monetaria.

La trayectoria de tasas que los economistas esperan que establezca el FOMC la próxima semana es menos agresiva que la prevista por los mercados. Los inversionistas prevén un aumento de 75 puntos básicos el miércoles y proyectan que las tasas avanzarán un punto porcentual más para fin de año a alrededor del 4,23%.

Los propios pronósticos de los economistas coinciden en gran medida con lo que esperan del Resumen Trimestral de Proyecciones Económicas de la Fed, con las tasas llegando a un máximo del 4% en diciembre y luego disminuyendo en 2024.

Powell está tratando de dirigir la economía hacia un aterrizaje “suave” de crecimiento económico más lento, un mercado laboral aún sólido y una inflación más débil. Eso se reflejará en las previsiones del FOMC de un crecimiento de solo 0,5% en 2022 y 1,4% en 2023, ambas con grandes recortes desde junio, mientras que el desempleo aumentaría a 4,2% en 2024 desde el 3,7% informado en agosto, según la encuesta.

“La política sigue centrada en la inflación con poca evidencia de que responda a la desaceleración de los datos económicos/de empleo o a la disminución de las tasas de inflación”, dijo Hugh Johnson, presidente de Hugh Johnson Economics LLC.

La inflación sigue siendo el tema central que impulsa la política de la Fed. Es probable que el FOMC mantenga sus pronósticos de presiones inflacionarias y proyecte una inflación del 5,2% para 2022, 2,6% para 2023 y 2,2% para 2024. Eso significaría no alcanzar el objetivo de inflación a largo plazo de la Reserva Federal del 2% hasta 2025.

Powell ha enfatizado que el banco central será rápido en sus planes de aumento de tasas y el FOMC en su comunicado anterior solo ofreció una orientación vaga de que los aumentos continuos serían apropiados. Tres cuartas partes de los economistas esperan que el comité repita la orientación, mientras que la mayoría del resto dice que el FOMC podría decir que espera que el ritmo de las alzas disminuya.

Dos tercios de los economistas también esperan una decisión unánime este mes, con el FOMC manteniendo un frente unido detrás de la lucha de Powell contra la inflación. En lo que va del año, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, ha disentido con un tono agresivo y la presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, se ha inclinado por una postura más moderada.

