Giro en Hungría: el plan de Peter Magyar tras derrotar a Viktor Orban

Hungría tendrá un nuevo líder que este lunes detallará sus planes para reforzar la economía y desmantelar el sistema iliberal del primer ministro Viktor Orban, un día después de una victoria electoral aplastante sobre el mandatario nacionalista respaldado por Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin.

Peter Magyar hizo campaña con la promesa de mejorar el nivel de vida de los húngaros, restablecer el Estado de derecho y desmantelar el sistema iliberal de Orban, vigente desde hace 16 años. Una pieza clave será desbloquear los fondos congelados de la Unión Europea, así como reintegrar a Hungría en la corriente principal europea.

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Magyar, de 45 años y exintegrante del partido gobernante, logró movilizar al país en los últimos dos años con su mensaje de cambio frente a un régimen cada vez más autoritario. Su contundente resultado en las elecciones del domingo, donde su partido obtuvo una supermayoría parlamentaria, fue bien recibido por los mercados: la moneda y la bolsa extendieron un alza de varios meses ante las expectativas de una recuperación económica.

Magyar ofrecerá su primera conferencia de prensa tras las elecciones a las 14:00 en Budapest. Estas son algunas de las principales acciones que su gobierno planea implementar en política exterior, economía y política interna:

Política

La capacidad de Magyar para desmantelar el proyecto nacionalista de Orban dependerá en gran medida de su habilidad para desplazar a los leales políticos del actual sistema. El domingo, no perdió tiempo y pidió la renuncia del presidente del país, de los principales jueces y del fiscal general.

Peter Magyar

Removerlos será más fácil luego de que la victoria aplastante de Tisza asegurara una mayoría parlamentaria de dos tercios.

Esto también permitirá a Magyar aprobar por sí solo una nueva Constitución y modificar las reglas electorales que hasta ahora favorecían ampliamente a Fidesz, medidas que requieren una supermayoría en el Parlamento.

También se ha comprometido a limitar a dos los mandatos de los primeros ministros, para evitar que Hungría vuelva a caer en el autoritarismo. Ha señalado que esta norma dejaría a Orban fuera de futuras candidaturas.

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Política exterior

Reparar las deterioradas relaciones con la Unión Europea y desbloquear más de US$20.000 millones en fondos retenidos al gobierno de Orban por preocupaciones sobre corrupción y Estado de derecho encabezan la agenda.

Tras votar el domingo, Magyar afirmó que el nuevo gobierno planea avanzar rápidamente en legislación anticorrupción, reforzar la independencia judicial y garantizar la libertad de prensa y académica, todos temas en los que Orban se negó a ceder.

El tiempo apremia: Hungría debe presentar comprobantes de proyectos financiados por la UE antes de fines de agosto para acceder a los recursos del programa de recuperación pospandemia. De no hacerlo, Budapest perdería definitivamente más de €10.000 millones (US$11.700 millones) en subvenciones y préstamos.

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Por su parte, la UE espera que Hungría desbloquee un préstamo clave de €90.000 millones para Ucrania, que Orban bloqueó el mes pasado. Aunque Magyar probablemente buscará evitar las tácticas confrontacionales de su antecesor, mostrar buena voluntad hacia Kiev podría facilitar la reciprocidad de Bruselas respecto a los fondos congelados.

Magyar señaló que su primer viaje será a Varsovia, para recomponer relaciones con Polonia. Históricamente aliado de Hungría, el gobierno del primer ministro Donald Tusk se había convertido en un fuerte crítico de la política exterior pro-Rusia de Orban, que incluyó diluir sanciones de la UE contra Moscú y frenar la expansión de la OTAN. Luego viajará a Viena y Bruselas.

Mejorar las relaciones con Ucrania, a la que

Viktor Orban

había presentado como “enemigo” durante la campaña, también estará en la agenda. El mayor desafío será distanciarse de Rusia sin poner en riesgo el suministro energético, así como establecer vínculos con Trump, quien respaldó reiteradamente a Orban.

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Economía

Magyar hereda una economía debilitada, con un elevado déficit fiscal, altos pagos de intereses y una calificación crediticia soberana al borde del grado especulativo.

Aunque el nuevo gobierno probablemente disfrute de un período inicial favorable en los mercados —que apostaron por la victoria de Magyar como catalizador para desbloquear fondos europeos, impulsando el florín y los bonos—, el margen de tiempo para consolidar las cuentas fiscales será limitado.

Magyar ha señalado que la primera prioridad será aprobar un nuevo presupuesto que encamine las finanzas públicas hacia una senda sostenible. Esto también sería un paso hacia la eventual adopción del euro, algo a lo que Orban se oponía firmemente.

Su partido ha prometido introducir un impuesto a la riqueza para hacer más equitativo el sistema tributario plano, así como sancionar a una nueva élite de ultrarricos vinculados políticamente que surgieron durante el gobierno de Orban. También prevé eliminar exenciones fiscales generosas para las industrias automotriz y de baterías, que hasta ahora gozaban de trato preferencial. Esto podría permitir reducir impuestos sectoriales elevados, incluidos los que afectan al sistema bancario.

Magyar ha prometido ahorrar recursos reduciendo el financiamiento del sistema de clientelismo de Orban, incluyendo la publicidad dirigida a medios afines al gobierno, contrataciones infladas y recortes al financiamiento de medios públicos, que se convirtieron en portavoces oficiales durante los últimos 16 años.

Sin embargo, también enfrentará presión para aumentar rápidamente el gasto en salud, educación, servicios sociales y transporte público, sectores que sufrieron falta de inversión durante el mandato de Orban y que Magyar prometió priorizar.

Peter Magyar

Empresas

Magyar ha prometido fomentar la competencia en la economía tras un período en el que los negocios y la política se entrelazaron cada vez más, con una fuerte intervención estatal en el sector privado.

Esto ayudaría a reducir el costo del capital para el mayor banco del país, OTP Bank Nyrt., gracias a un menor riesgo político y regulatorio, según analistas de Bloomberg Intelligence.

En un comunicado, la Asociación Bancaria de Hungría afirmó que espera colaborar con el gobierno de Magyar para lograr “desarrollo sostenible y estabilidad”.

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Tisza también planea revisar la dirección de Mol Nyrt., la empresa energética que importa petróleo ruso y cuyo director ejecutivo ha sido un estrecho aliado de Orban.

También están bajo la lupa empresas que cotizan en bolsa estrechamente vinculadas a Orban, como la compañía de telecomunicaciones y defensa 4iG Nyrt. y el conglomerado Opus Global Nyrt., cuyos precios de las acciones cayeron antes de las elecciones ante el temor de que terminen los contratos estatales y regulaciones favorables.

GZ