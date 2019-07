HBO supera a Netflix en nominaciones a los premios Emmy, gracias a Game of Thrones

Lucas Shaw

"Juego de tronos" recibió la mayor cantidad de nominaciones en la historia de los premios Emmy el martes, superando así HBO a Netflix Inc. en la carrera por los galardones de la ceremonia más grande de la industria de la televisión estadounidense.

"Game of Thrones" recibió 32 nominaciones, entre ellas a mejor serie de drama, eclipsando un nivel establecido por "NYPD Blue" hace 25 años. Competirá por mejor serie drama con otros seis programas que incluyen "Killing Eve", "This Is Us" y "Better Call Saul".

"Tronos", que acaba de concluir su temporada final en mayo, ha ganado tres de los últimos cuatro premios Emmy a mejor serie drama y se considera un ganador seguro este año. Pero algunos críticos y espectadores quedaron con un sabor amargo tras los últimos seis episodios, lo que abriría la puerta de la competencia a series rivales.

Por ahora, se considera que habrá una victoria en el campo del drama de fantasía. El programa ganó nominaciones a mejor actor y mejor actriz en una serie de drama, categorías en las que los programas con abundancia de efectos no se han destacado en el pasado.

El año récord para "Juego de tronos" permitió a HBO arrinconar a Netflix en la mayoría de las nominaciones en total. HBO obtuvo 137 nominaciones, 29 más que hace un año. Netflix obtuvo 117 nominaciones, la segunda más grande de cualquier red.

La versión 71 de los premios Emmy se transmitirá en vivo desde el Microsoft Theatre en Los Ángeles el 22 de septiembre. Si bien el programa nunca atrae a una audiencia tan grande como los Oscar o los Grammy, son una fuente de prestigio tanto para las redes como para las plataformas de transmisión. HBO había ganado la mayoría de las nominaciones de cualquier red durante 18 años consecutivos. Redes de cable como Showtime, FX y AMC también han competido por los mejores premios.