Inflación de Chile se modera, pero peso y combustibles mantienen la presión

Los precios al consumidor en Chile subieron ligeramente menos de lo previsto el mes pasado, pese a un nuevo aumento en los costos del combustible, mientras el banco central mantiene una postura cautelosa sobre la política monetaria.

Los precios al consumidor aumentaron 0,4% en septiembre frente a agosto, por debajo de la previsión mediana de 0,5% de los analistas encuestados por Bloomberg. La inflación anual se situó en 4,1%, según informó el jueves la agencia nacional de estadística.

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El banco central de Chile, liderado por Rosanna Costa, prevé que la inflación anual se desacelere hasta la meta de 3% para el segundo trimestre de 2027. La debilidad de la demanda y el elevado desempleo están ayudando a contener las presiones sobre los precios. Sin embargo, el peso se mantiene cerca de su nivel más bajo en más de un año, lo que encarece las importaciones, mientras los combustibles siguen subiendo en las gasolineras.

Según la agencia nacional de estadística, los costos de la energía aumentaron 1,9% en septiembre, mientras que el transporte subió 0,9% y los alimentos y bebidas no alcohólicas, 0,6%. Los precios de los seguros y los servicios financieros cayeron 5,9%.

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El Ministerio de Hacienda de Chile recortó su previsión de crecimiento del producto interno bruto para este año a 0,7%, desde el 1,8% anterior, según un informe publicado el martes. En cambio, elevó su estimación para 2027 a 3,3%, impulsada por las inversiones.

El banco central ha mantenido la tasa de interés en 4,5% en lo que va de 2026 y ha enfatizado que sus decisiones se tomarán reunión por reunión. Los traders encuestados el mes pasado por la autoridad monetaria prevén que las tasas se mantendrán sin cambios durante los próximos dos años.