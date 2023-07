Los inversores entran con cautela a los valores argentinos frente a las próximas elecciones

Los inversores comienzan a regresar tímidamente a las acciones argentinas, ante un posible cambio de régimen tras las elecciones de este año.

Aunque pocos están dispuestos a sumergirse en el mercado de valores local, cuyo acceso está restringido por una gran cantidad de controles de divisas, algunos están empezando a recomendar acciones cotizadas en Estados Unidos de empresas latinoamericanas que operan en Argentina.

PASO y dolarización: cuál es la estrategia de los inversores para proteger sus activos en Argentina

Empresas como Globant SA, Mercado Libre Inc. y Arcos Dorados Inc. se beneficiarán de un cambio hacia políticas más favorables al mercado tras las elecciones de octubre, pero no están totalmente expuestas a los riesgos de Argentina. Ello las convierte en una píldora más fácil de tragar para inversores como Malcom Dorson, gestor de cartera sénior de Global X Management en Nueva York.

“Son historias más panlatinoamericanas y más globales”, afrirma Dorson. “¿Tienen más relación con Argentina? Sí, pero no se ven tan afectadas por los factores clave, por lo que estamos protegidos”.

Las acciones de Arcos Dorados han subido a máximos de nueve años en las últimas semanas, mientras que los valores de la compañía de software Globant alcanzaron su precio más alto en casi un año antes en julio.

El índice bursátil argentino S&P Merval tocó recientemente su punto más alto en dólares desde 2019, aunque los inversores internacionales se han mantenido en gran medida alejados. Los controles de capital hacen imposible que los inversores accedan a dólares al tipo de cambio oficial si quieren sacar provecho de sus ganancias.

Aguas turbulentas

Los inversores apuntan a mantener la exposición a Argentina, evitando al mismo tiempo la volatilidad que se avecina mientras el Gobierno, que acaba de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tras meses de negociaciones, intenta controlar una inflación del 115% y evitar una devaluación desordenada de la moneda antes de las elecciones primarias de agosto.

La crisis de Wenance comienza a preocupar a inversores de España y Uruguay

La nación se enfrenta este año a una profunda recesión y las reservas de divisas se encuentran en niveles críticos, lo que limita la capacidad del banco central para apuntalar el peso. Además, las condiciones del acuerdo cerrado la semana pasada con el FMI incluyen restringir la capacidad del banco central para intervenir en el mercado de divisas en momentos de “condiciones desordenadas”.

“Hemos tomado la decisión de no invertir directamente en el país hasta que haya un período prolongado de estabilidad macroeconómica y política”, dijo Ignacio Arnau, gestor de dinero con sede en Madrid de Bestinver Asset Management, que administra unos €5.800 millones (US$6.400 millones).

Desafíos de los inversores y nuevo récord de deuda empresarial

Arnou tiene inversiones en acciones de MercadoLibre, Arcos Dorados Holdings y Globant.

Morgan Stanley ve un alza del 33% en Arcos Dorados, la primera selección del banco entre los operadores de restaurantes de América Latina. El riesgo de que cerca del 16% de las ventas provengan de Argentina se mitiga por los gastos en pesos, según analistas encabezados por Javier Martinez de Olcoz Cerdan. Una posible caída del 50% de la moneda afectaría los resultados solo en un 5%.

Aun así, un giro hacia un gobierno favorable al mercado debería beneficiar a la mayoría de las empresas argentinas a largo plazo.

“Cualquier noticia incremental antes de las elecciones será positiva para el mercado”, según Dorson, de Global X.