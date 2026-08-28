Irán dice que retomar la diplomacia con EE.UU. “no es imposible”

El principal diplomático de Irán dijo que retomar la diplomacia con EE.UU. “no es imposible”, tras lo que describió como “conversaciones creativas” con Catar, uno de los mediadores en la guerra entre Washington y Teherán.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, dijo en una publicación en X que cualquier avance “depende de que EE.UU. entienda un hecho sencillo: la presión no funciona”. Instó a Washington a generar confianza y cumplir sus compromisos, sin dar más detalles.

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Los comentarios, relativamente positivos, se producen pese al lanzamiento esta semana de una campaña estadounidense para paralizar la economía iraní y tras una serie de visitas diplomáticas a Teherán. Pakistán, el principal mediador en el conflicto, envió una delegación el lunes, seguida por altos funcionarios de Omán y Catar.

EE.UU. mantiene un tono duro en sus declaraciones públicas. El presidente Donald Trump ha dado señales de que no levantará el bloqueo de los puertos iraníes —una exigencia clave de Teherán— solo para reanudar las conversaciones.

Las reuniones del primer ministro de Catar, el jeque Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, en la capital iraní se centraron en formas de crear “condiciones adecuadas” para reanudar las conversaciones con EE.UU., dijo el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores del país del Golfo.

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El principal funcionario de seguridad de Irán, Mohsen Rezaee, dijo posteriormente que el país avanzaría para reabrir el estrecho de Ormuz —una ruta crítica para las exportaciones de energía que ha quedado paralizada por la guerra— si EE.UU. cumple una serie de condiciones que no especificó.

Araghchi fue un destacado partidario del acuerdo de alto el fuego firmado en junio y que posteriormente colapsó, una postura que le valió críticas de los sectores más duros de Irán, ampliamente favorables a que continúen los combates.

GZ