Jamie Dimon advierte que el acceso amplio al modelo Mythos es un “problema real”

El director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, afirmó que los riesgos planteados por el modelo de inteligencia artificial Mythos, de Anthropic PBC, son un “problema real” del que el gobierno de Estados Unidos ya está al tanto.

Los rápidos avances de los modelos de inteligencia artificial en los últimos meses han llevado tanto a la industria como al gobierno a evaluar sus posibles amenazas. El tema cobró mayor urgencia después de que Anthropic informara que su modelo Mythos es tan eficaz para detectar vulnerabilidades de software que no puede ponerse a disposición del público.

CEO de Anthropic pide que gobiernos puedan bloquear modelos de IA que presentan riesgos

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Dimon advirtió el miércoles sobre los riesgos de entregar un sistema tan sofisticado a una amplia audiencia durante la Cumbre de Defensa e Innovación de Pensilvania, organizada por el senador Dave McCormick.

“Básicamente, con Mythos estás entregando misiles balísticos a individuos”, afirmó.

JPMorgan forma parte del grupo de empresas que tiene acceso a Mythos desde abril y lo ha utilizado para poner a prueba sus propias defensas, además de compartir información con proveedores y otras compañías. Dimon señaló el mes siguiente que su banco contaba con cientos de personas trabajando a tiempo completo para reforzar sus sistemas.

Las advertencias de Dimon

En los últimos años, el histórico director ejecutivo ha intensificado sus advertencias sobre la seguridad nacional. En su carta anual a los accionistas de abril escribió que Estados Unidos necesita “fortalecerse” para mantener su poder militar y económico. El año pasado, JPMorgan anunció que destinará US$1,5 billones a industrias que fortalezcan la seguridad económica y la resiliencia de EE.UU. durante la próxima década, un 50% más de lo que habría invertido de otro modo.

Como parte de esa estrategia, denominada “Security and Resiliency Initiative”, y de otra iniciativa separada llamada “American Dream Initiative”, el banco comprometió US$24 millones en préstamos, inversiones y donaciones filantrópicas para fortalecer la construcción naval en Filadelfia. Dimon visitó el astillero naval de la ciudad el miércoles, cuando la firma anunció ese nuevo compromiso.

LM