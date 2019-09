¿Hacia dónde se dirige el brexit? Estos son los escenarios posibles

Robert Hutton

¿Hacia dónde se dirige el brexit? ¿Qué puede hacer Boris Johnson? Solo un tonto ofrecería una predicción, pero estos son algunos caminos posibles.

Johnson consigue un acuerdo

Quizás el primer ministro acepte una frontera en el Mar de Irlanda. Quizás la Unión Europea ceda y ofrezca algunas modificaciones a las partes del acuerdo alcanzado por su predecesora, Theresa May, que abordan la polémica cuestión de la frontera irlandesa.

¿Pero puede hacerlo aprobar por el Parlamento? Tal vez. Para hacerlo, necesitaría reducir drásticamente el número de “espartanos”, los 28 conservadores a favor del brexit que nunca votaron por el acuerdo de May. Dos de ellos, Priti Patel y Theresa Villiers, ahora están en el gabinete, por lo que probablemente se subirían a bordo.

Para persuadir al resto, Johnson podría argumentar que obtuvo el mejor acuerdo disponible y que rechazarlo significaría romper su promesa de sacar a Gran Bretaña de la UE antes del 31 de octubre. Johnson argumenta que el fracaso significaría la extinción para los conservadores y potencialmente pondría en peligro el brexit.

Johnson opta por una salida sin acuerdo

Los expertos jurídicos del gobierno encuentran un vacío legal en la ley que se aprobó la semana pasada para obligar a Johnson a buscar una extensión. O Johnson simplemente la ignora, o de alguna manera persuade a la UE para que rechace su solicitud de extensión. Gran Bretaña abandona la UE sin ningún acuerdo el 31 de octubre, y Johnson, que necesita una mayoría en el Parlamento, busca una elección.

El resultado de esa elección dependería mucho de cómo se desarrollara un brexit sin acuerdo. Si, como Johnson debe esperar, la perturbación es mínima, podría acabar con el Partido Brexit de Nigel Farage y presentarse como el hombre que finalmente cumplió. El objetivo sería obtener asientos en las áreas que apoyan el brexit para compensar los perdidos en lugares enojados con lo que el gobierno ha hecho.

El peligro para Johnson sería el de una elección en un contexto de carreteras bloqueadas por camiones en cola fuera de los puertos, escasez de alimentos y medicinas, cierres de fábricas y un humillante regreso británico a la mesa de negociaciones de la UE, pidiendo un acuerdo después de todo.

Johnson retrocede

Dijo que preferiría estar muerto en una zanja que retrasar el brexit más allá del 31 de octubre. Pero a menos que pueda llegar a un acuerdo, la ley ahora dice que debe hacerlo. Ante la amenaza de renuncias masivas de su gobierno si se niega a obedecer la ley, Johnson acepta solicitar una prórroga y, con ella asegurada, le pide al Parlamento una elección. Esta vez, el opositor Partido Laborista está de acuerdo. Gran Bretaña celebra sus primeras elecciones de diciembre en casi 100 años, y Johnson argumenta que el pueblo debe tomarse el Parlamento.

Al no cumplir con su promesa de “hacer o morir” para sacar a Gran Bretaña de la UE, Johnson lucha las elecciones como una figura debilitada, y el Partido Brexit le dice a los votantes que solo Farage puede hacer el trabajo. El voto a favor del brexit está dividido, y los laboristas son el partido más grande en el Parlamento. Jeremy Corbyn está a punto de convertirse en primer ministro, con el compromiso de otro referéndum sobre el brexit.

Johnson renuncia o es expulsado

No puede violar la ley, no puede eludir la ley, pero no la obedecerá, por lo que el primer ministro anuncia que renunciará. O intenta salir sin un acuerdo, pero pierde una moción de censura y se ve obligado a renunciar. ¿Quién lo sucederá?

Los conservadores querrían achacarle una “traición al brexit” a alguien que no sea ellos mismos y luego tratar de derrotarlo en las inevitables elecciones. Johnson podría sugerir a la reina Isabel II que invite a Corbyn a formar un gobierno, pero él podría tener menos apoyo entre los miembros del Parlamento que Johnson. Posiblemente sería mejor desde el punto de vista de los laboristas instalar a otra persona con un mandato temporal para buscar una extensión del brexit. Los laboristas bloquearían a cualquier otra persona de sus filas, por lo que se necesitaría una figura más neutral.

El conservador exministro de Hacienda Ken Clarke es ampliamente respetado y demasiado viejo para representar un gran riesgo de tratar de hacer que su estadía como primer ministro sea larga. El brexit se retrasa, y las elecciones están en marcha; Johnson buscan un mandato para una salida sin acuerdo y Corbyn promueve un segundo referéndum. Incluso en esto los laboristas están divididos. El subdirector del partido, Tom Watson, pronunciará un discurso el miércoles en el que argumentará que el segundo referéndum del brexit debería ocurrir antes de las elecciones.